Presto negli episodi italiani della dodicesima stagione dello sceneggiato Il Segreto, in programmazione tra qualche settimana, si verificherà l’ennesimo colpo di scena. In città apparirà un uomo francese di gran cultura e classe chiamato Jeanne Pierre (Virgil-Henry Mathet), che si presenterà nella tenuta di Isabel de Los Visos (Silvia Marsò) senza nessun preavviso.

Dalle anticipazioni si evince che il nuovo arrivato si rivelerà essere l’amante segreto della marchesa, e sin da subito entrambi faranno capire di nascondere qualcosa.

Il segreto, spoiler: Isabel trascorre le vacanze natalizie con il suo corteggiatore

Nelle puntate andate già in onda su Canale 5, non è passato di certo inosservato lo strano atteggiamento di Isabel. L’astuta marchesa ha fatto fatica a nascondere la sua felicità, ogni volta che ha parlato al telefono con un suo misterioso interlocutore. Gli spoiler provenienti dalla Spagna raccontano che la madre di Tomas e Adolfo se ne andrà via da Puente Viejo per un pó di tempo, proprio per trascorrere dei piacevoli momenti in compagnia dell’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore.

Isabel si allontanerà dal paese in occasione delle festività natalizie, ma prima di partire affiderà la sua ospite e parente, Francisca Montenegro, nelle mani della sua fidata domestica Antonita.

La marchesa quindi continuerà a portare avanti una relazione sentimentale a tutti gli effetti ma in segreto, per potersi vivere il suo amante in tranquillità.

Jeanne Pierre ospitato nella villa della marchesa de Los Visos, il sospetto di Tomas

Con il passare dei giorni si scoprirà finalmente l’identità del corteggiatore della marchesa: si tratta del francese Jeanne Pierre.

Quest’ultimo metterà piede nella cittadina iberica e i telespettatori italiani avranno modo di apprendere che la storia d’amore tra la new entry e Isabel in realtà è cominciata 20 anni fa. Inoltre emergerà che la liaison amorosa dei due innamorati fu ostacolata da Ignacio Solozabal in passato, proprio per questo motivo Jeanne sceglierà di non far sapere a nessuno del suo arrivo.

Isabel, stufa di continuare a mentire ai figli Tomas e Adolfo, questa volta troverà il coraggio di presentargli il suo nuovo ospite.

Tomas, dopo aver approfondito la conoscenza dell’amante della madre, comincerà a sospettare che potrebbe essere il padre biologico di suo fratello Adolfo. Nel contempo prima di arrivare alla verità, al centro della scena ci sarà anche Francisca Montenegro che approfitterà della breve trasferta di Isabel per tornare in libertà. La storica darklady, per far sapere a chiunque della sua presenza a Puente Viejo, si prenderà gioco di Antonita facendole credere di sentirsi male.