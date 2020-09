Le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno rivelano che ci sarà un nuovo scandalo che vedrà protagonisti Can e Sanem. I due riusciranno finalmente a vivere in serenità la loro storia d'amore ma dovranno fare i conti con l'ennesimo piano diabolico della perfida Aylin, che li farà finire sui giornali creando uno "scandalo" in città. Una situazione che non piacerà per nulla a Mevkibe, che deciderà di affrontare in prima persona sia il fotografo sia sua figlia.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Can e Sanem finiscono sui giornali

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di DayDreamer rivelano che Can e Sanem dopo aver fatto i conti con svariati pettegolezzi sulla loro storia d'amore, decideranno di vivere serenamente la loro relazione, incuranti dei giudizi degli altri.

La ragazza, però, proverà in tutti i modi a mantenere il segreto con i suoi familiari, ritenendo che al momento opportuno racconterà loro la verità sulla sua relazione con Can.

Peccato che i due piccioncini dovranno vedersela con l'ennesimo piano diabolico della perfida Aylin, la quale deciderà di smascherarli pubblicamente. La donna, infatti, riuscirà a beccarli proprio durante un loro momento intimo e scatterà delle fotografie quando si scambieranno dei baci.

A quel punto, con le prove in mano, Aylin deciderà di passare questi scatti a una testata giornalistica che non ci penserà sue volte a rendere tutto pubblico. Gli spoiler di DayDreamer rivelano che uscirà un articolo riguardante proprio la nuova relazione del celebre fotografo con questa ragazza misteriosa.

Mevkibe ingannata affronta duramente sua figlia e Can

Per Mevkibe sarà un durissimo colpo, visto che verrà a conoscenza della relazione tra sua figlia e Can proprio dalla rivista e come se non bastasse si renderà conto di essere stata sempre ingannata. E così Sanem, temendo di aver deluso profondamente sua mamma, deciderà (in accordo con Can) di raccontarle l'ennesima bugia, questa volta però a fin di bene.

La ragazza le farà credere che lei e Divit sono soltanto dei buoni amici e che non c'è nessuna relazione in corso.

Ma la furia di Mevkibe non si arresterà e sconcertata dalle foto viste sul giornale, deciderà di affrontare a muro duro sia Can sia Sanem, presentandosi su tutte le furie alla Fikri. A quel punto i due innamorati porteranno avanti il loro piano e spiegheranno alla donna di essere stati paparazzati nel momento in cui Can stava aiutando Sanem a rialzarsi.

Insomma cercheranno in tutti i modi di farle credere che non sono fidanzati. Mevkibe crederà alle parole del fotografo, ma lo metterà in guardia dal possibile scandalo che potrebbe scoppiare in quartiere.