Sono sempre numerosi i fan che seguono su Canale 5 le vicende della soap opera spagnola Il Segreto. Le anticipazioni degli episodi in programma dal 20 al 26 settembre, raccontano che Rosa e Marta quando apprenderanno che Pablo e Carolina non possono amarsi poiché sono figli dello stesso padre saranno abbastanza furiose.

Le due sorelle Solozabal a causa della troppa rabbia, incolperanno il genitore Ignacio di essere coinvolto con il peggioramento delle condizioni di salute di loro madre.

Il Segreto, trame al 26 settembre: Don Filiberto esige delle spiegazioni da Antonita

Nelle puntate in programma sul piccolo schermo italiano da domenica 20 a sabato 26 settembre Pablo rimetterà piede alla villa dei Solozabal.

Il giovane racconterà a Ignacio e Marta di aver rinunciato a fuggire per essersi accorto della presenza di due uomini armati decisi a ucciderlo. Carolina e le sorelle ovviamente si schiereranno dalla parte di Pablo, invece Ignacio esigerà che il suo figlioccio se ne vada via da Puente Viejo per farlo allontanare dalla sua terzogenita. A questo punto Urrutia inviterà Ignacio a confessare alle sue figlie e a Pablo il segreto che custodisce da tanti anni. Nel contempo Dolores anche se avrà dei pettegolezzi sulle nozze di Adolfo e Rosa, e sugli strani atteggiamenti di Antonita si dedicherà alla nipote Belen.

Successivamente Marta scoprirà che Mauricio è molto generoso con i cittadini più poveri, invece Onesimo, Hipolito e Tiburcio continueranno a parlare della loro pasta dentifricia.

Matias farà sapere a Damian e Alicia che i sindacalisti sono finiti in prigione per rispondere ad un interrogatorio, mentre Matias e Inigo diventeranno consiglieri comunali. A questo punto Damian sospetterà che il marito di Marcela stia pensando soltanto al suo bene. Don Filiberto dopo aver avuto il presentimento che Antonita non sia stata sincera con lui si recherà a La Habana per ricevere delle spiegazioni.

Mauricio e i consiglieri vorranno far trascorrere una felice epifania a tutti i bambini del quartiere, mentre Antonita sempre più preoccupata per Francisca deciderà di avvisare Tomas.

Pablo e Carolina apprendono di essere fratello e sorella, Francisca conosce Adolfo e Tomas

Ignacio assalito dai sensi di colpa troverà il coraggio per confessare a Pablo e Carolina di non poter stare insieme poiché sono fratello e sorella.

Nello specifico l’ex militare verrà a conoscenza di essere frutto di una tresca clandestina: oltre a Pablo e Carolina, anche Marta, Rosa e Manuela resteranno sconvolti. Antonita si rifiuterà di rispondere alle domande di Tomas, nonostante il ragazzo chiamerà un dottore per far visitare Francisca. La notte di capodanno Dolores sarà vittima di uno scherzo organizzato dai suoi familiari, invece Montenegro cercherà di farsi dare delle informazioni sull'improvvisa partenza di Isabel da Antonita, senza ricevere nessuna risposta. La storica darklady non appena il medico le dirà di dover stare a riposo farà anche la conoscenza di Adolfo, e lo inviterà insieme a Tomas a non far sapere a nessuno che si trova nella loro tenuta.

Poco dopo però i due fratelli de Los Visos si tradiranno, poiché faranno intendere a Inigo di avere un ospite. Urrutia consiglierà a Mauricio di noleggiare un autobus per consentire agli appassionati di corrida di recarsi a La Puebla.

Pablo dopo aver ottenuto il consenso di Ignacio per tornare a lavorare, non reagirà bene quando sorprenderà Adolfo nella sua scrivania. Alicia avrà una discussione accesa con Marcela, mentre Marta e Rosa dopo aver chiesto al padre se loro madre sapeva dell’esistenza di Pablo lo accuseranno. In particolare le due sorelle Solozabal saranno convinte che la donna che le ha messe al mondo sia finita in un sanatorio dopo aver scoperto il tradimento del marito.

Tomas assume Alicia alla miniera, Rosa contro Marta

In seguito Ignacio dirà a Pablo di volerlo riconoscere legalmente come figlio. Damian confesserà ad Alicia che Tomas sta cercando un contabile per la miniera. Nel frattempo quest’ultimo riceverà la visita di Marta, che vorrà partecipare alla raccolta fondi per la realizzazione del progetto comunale: a mettere il bastone tra le ruote alla sorella di Rosa e Carolina ci penserà Adolfo. Quest’ultimo si dirà disposto ad aiutare la giovane Solozabal, ma in cambio vorrà delle agevolazioni sulle imposte comunali. Inigo rivelerà a Tomas di aver appreso che esiste un’altra miniera di ferro in grado di offrire ad Ignacio le forniture di minerale ad un prezzo minore.

Intanto quest’ultimo convocherà Mauricio, Don Filiberto e il capitano Huertas per dirgli di essere il padre di Pablo. I Miranar riceveranno i biglietti per partecipare a la corrida, invece Chicuelo e Gitanillo de Triana, i due matador, alloggeranno nell'albergo dei Castaneda.

Tomas accetterà di assumere Alicia come contabile, invece Marta non si farà intimorire dalla minaccia di Adolfo dicendogli di essere disposta a denunciare la miniera per irregolarità. Quest’ultimo inoltre verrà invitato dal fratello a lasciare la fabbrica del suo futuro suocero, per tornare a gestire la miniera. Francisca deciderà di cenare con Adolfo e Tomas nella sala da pranzo de La Habana. Matias farà dei complimenti a Marta per la reazione avuta durante lo scontro con il primogenito di Isabel.

Per finire Rosa si presenterà al municipio e accuserà Marta di essere la responsabile del licenziamento di Adolfo.