Il fidanzamento ufficiale tra Osman Isik (Ali Yagci) e Leyla Aydin (Oznur Serceler), due dei personaggi principali della soap opera di origini turche DayDreamer - Le ali del sogno, avrà dei risvolti nelle prossime puntate.

Leyla ha fatto la propria scelta in amore dando anche le sue dimissioni alla Fikri Harika per lavorare per Yigit (Utku Ates), ma si mostrerà abbastanza infastidita quando vedrà il suo ex Emre Divit (Birand Tunca) a stretto contatto con Melis. Si tratterà di una giovane che prenderà il posto della primogenita degli Aydin, nell'agenzia pubblicitaria per volere di Huma (Ipek Tenolkay).

DayDreamer, trame turche: Leyla decide di non lavorare più alla Fikri Harika

Nei prossimi episodi della Serie TV, ci saranno delle novità per Leyla. Quest’ultima - dopo essersi fidanzata con Osman - deciderà di dare un taglio definitivo al rapporto con Emre, licenziandosi dalla Fikri Harika. La fanciulla comincerà a lavorare nella casa editrice appena fondata da Yigit, insieme alla sorella Sanem.

Nonostante ciò Leyla dimostrerà sempre di più di non essere affatto felice insieme al suo futuro marito Osman, infatti - oltre a respingere i suoi baci - tenderà a cambiare discorso quando l'uomo proverà a parlare di matrimonio anche in presenza dei suoi genitori.

Nel frattempo Emre, dopo un colloquio, farà capire di non voler assumere come segretaria la candidata Melis al posto di Leyla, in quanto la candidata sarebbe poco esperta nel campo pubblicitario.

A pensarla in modo diverso sarà però Huma, la quale (essendo azionista della Fikri Harika col 40% delle quote) non perderà tempo per contattare la new entry dicendole di aver bisogno di un’assistente.

Huma assume Melis, Leyla sarà gelosa di Emre

La signora Divit manderà subito la neoassunta Melis nell’ufficio del suo secondogenito con la scusa di farle apprendere i trucchi del mestiere.

Non sarà difficile intuire che Huma si vuol servire della ragazza appena arrivata per provare a sbarazzarsi definitivamente di Leyla, dopo essersi accorta che suo figlio continua ad amarla.

In seguito Leyla, non appena saprà che il suo ex fidanzato ha trovato un’altra segretaria, si dimostrerà molto gelosa e cercherà qualsiasi scusa per mettere piede nell’agenzia dei Divit.

Con il suo atteggiamento Leyla finirà per far divertire Emre, il quale infatti la provocherà, invitandola a dare dei consigli alla sua sostituta sull’utilizzo del sistema informatico.