Oggi 11 settembre, a partire dalle 14.45 andrà in onda l'ultimo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Spazio ad Armando Incarnato che, al centro dello studio, racconterà di aver ricevuto un rifiuto da parte della new entry Claudia. La donna dopo aver accettato il suo numero di telefono, avrebbe cambiato idea, preferendo uscire con le amiche. Questo rifiuto non sembrerà essere stato ben digerito dal cavaliere il quale, in puntata, non perderà occasione per puntare il dito contro alcune dame del parterre, dando il via a una accesa discussione.

Anticipazioni U&D, Incarnato riceve un due di picche da Claudia

Dopo l'ampio spazio dedicato nelle scorse puntate di U&D a Gemma Galgani e alle sue vicissitudini sentimentali, spazio oggi ad un'altra vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi.

Sarà la volta infatti di Armando Incarnato, il quale racconterà di essere stato rifiutato dalla new entry Claudia. Stando alle sue parole, il cavaliere avrebbe ricevuto un due di picche dalla dama, dopo che la stessa aveva accettato di buon grado il suo numero di telefono. A quanto risulta, sarebbe stato proprio Armando ad invitarla ad uscire, salvo poi essere ignorato.

Armando umiliato da Claudia se la prende con altre dame del parterre di U&D

Dal racconto, Claudia avrebbe preferito trascorre del tempo con le amiche piuttosto che con Armando. Un'umiliazione per il cavaliere partenopeo che, nel corso della puntata, prenderà la palla al balzo per sputare veleno contro alcune dame del parterre femminile.

Incarnato metterà in discussione la loro serietà, convinto che alcune di loro siano nel programma di Maria De Filippi solo per apparire e non per cercare l'anima gemella. Le sue parole, come prevedibile, scateneranno il caos in studio. Tina Cipollari a sua volta attaccherà Armando, accusandolo di non essere interessato a trovare il vero amore in trasmissione.

Secondo l'opinionista infatti, tutte le sue frequentazioni sembrano finire sempre nello stesso modo.

Nella puntata di U&d dell'11 settembre spazio anche a Jessica e Sophie

Da quanto riportano le anticipazioni, la puntata odierna di Uomini e donne sarà particolarmente difficile per Armando Incarnato. Molti dei presenti in studio saranno d'accordo con le parole di Tina e i battibecchi proseguiranno per gran parte della puntata.

Chiusa la pagina legata al cavaliere partenopeo, vi sarà spazio anche per le due nuove troniste Sophie e Jessica. La prima è uscita in settimana con Facundo, un giovane di origini argentine. Tra i due le cose sembreranno essere andate bene. Jessica invece, è uscita con Davide e Simone, trovandosi bene con entrambi.

Per ulteriori dettagli sul caos scatenato in studio da Armando Incarnato, non resta che seguire la nuova puntata di Uomini e donne in onda oggi 11 settembre su Canale 5 a partire dalle 14.45.