Debutta questa settimana in Rai la terza stagione de L'allieva, la serie televisiva interpretata fra gli altri da Alessandra Mastronardi nei panni di Alice e Lino Guanciale in quelli del medico Claudio Conforti. Domenica 27 settembre è andata in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata del terzo ciclo di puntate inedite in cui sono stati trasmessi gli episodi 1 e 2, rispettivamente intitolati "Arabesque" e "Un po' di follia in primavera". Nel primo, Claudio chiede ad Alice di sposarlo, mentre nel secondo, l'Allevi deve indagare sulla misteriosa morte di un medico.

Per tutti coloro che non hanno avuto modo di seguire la prima puntata in diretta, è già disponibile la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere le repliche de L'allieva 3

Nel dettaglio, si segnala che la replica dei primi due episodi de L'allieva 3 è già disponibile online sul sito on demand Rai Play. Il sito in questione contiene un'intera pagina dedicata alle indagini di Alice, in cui sono presenti le repliche di tutti gli episodi trasmessi in televisione fino ad oggi. Da non dimenticare che, per vedere i video su Rai Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito ed avviare successivamente il download dell'app omonima da installare sui propri dispositivi mobili e non.

La replica televisiva dei primi due episodi verrà trasmessa in televisione su Rai Premium il prossimo venerdì 2 ottobre a partire dalle ore 21:20.

Alice accetta di sposare Claudio

La trama ufficiale del primo episodio intitolato "Arabesque" ci rivela che Claudio Conforti chiede ad Alice di sposarlo nel corso di un'autopsia e la giovane accetta. Nel frattempo, l'istituto di medicina legale dà il benvenuto ad una nuova "Suprema" e a due nuovi specializzandi ancora al primo anno, Sandro e Giulia.

La professoressa Boschi, nota a tutti con il soprannome di Wally, decide di trasferirsi nel sottoscala, mentre la Manes prende talmente in simpatia Alice da proporle di diventare la sua assistente personale. La giovane accetta diventando un medico legale a tutti gli effetti.

La sinossi ufficiale del secondo episodio intitolato "Un po' di follia in primavera" ci informa che Alice e Claudio iniziano i preparativi per il loro matrimonio.

Più tardi però, la giovane si rende conto che il suo fidanzato le sta nascondendo qualcosa. Nel frattempo, Alice è chiamata ad indagare sul caso di un anziano professore di psichiatria, ucciso in circostanze molto misteriose. Lara e Paolone si allontanano a causa del bando di dottorato emesso all'istituto, in cui vengono premiate soltanto due persone fra tutti i candidati che si presenteranno alle selezioni. Alice incontra per la prima volta il fratello di Claudio di cui fino a poco tempo prima non sapeva neanche l'esistenza.