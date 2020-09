Amore al capolinea per una delle coppie che si è formata a U&D la scorsa stagione: Giulio Raselli, tramite il proprio profilo Instagram, ha informato i fan del brusco distacco che c'è stato tra lui e Giulia D'Urso in questi giorni. Ad allontanare i piccioncini sono state le forti divergenze caratteriali: il ragazzo, però, non esclude che in futuro possa esserci un ritorno di fiamma con la pugliese che ha scelto davanti alle telecamere meno di un anno fa.

Addio inaspettato tra Giulio e Giulia di U&D

Sembrano una delle coppie più unite ed affiatate tra quelle che sono nate negli studi di U&D nella scorsa stagione, invece Giulio Raselli e Giulia D'Urso si sono lasciati.

A comunicare ai fan la notizia è stato l'ex tronista con alcune storie su Instagram che ha caricato sul suo profilo: il ragazzo ha premesso che ci tiene ad aggiornare personalmente i propri sostenitori prima di parlare con le riviste di Gossip o con i blog che si occupano di cronaca rosa.

"Io e Giulia non stiamo insieme al momento, ci siamo presi una pausa di riflessione perché tra noi ci sono delle divergenze caratteriali molto forti", ha fatto sapere il giovane sui social network nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre. I due ex si sarebbero detti addio da pochissimo, anche perché all'inizio di questa settimana hanno inaugurato insieme il negozio del loro brand di gioielli: nei video che sono stati fatti dai fan a quell'evento, sembrava che tra Giulio e Giulia fosse tutto apposto, ma evidentemente non era così.

Il silenzio dell'ex corteggiatrice di U&D sulla rottura

Le parole che ha usato Giulio per annunciare la fine della storia d'amore con la fidanzata, hanno spiazzato i fan: il ragazzo ha tirato in ballo le diversità di pensiero esistenti tra lui e Giulia, le stesse che avrebbero causato la loro improvvisa e inaspettata separazione.

La D'Urso, almeno per il momento, non ha commentato in nessun modo il gossip sulla rottura con Raselli: su Instagram, infatti, la pugliese continua a mostrarsi sorridente e felice con le amiche, come a voler mascherare il dispiacere per l'addio al compagno.

I due ex protagonisti di U&D convivevano a Valenza (città d'origine di lui) collaborando insieme alla creazione di una linea di gioielli che è da poco sul mercato.

Il percorso a U&D di Raselli

L'avventura di Giulio Raselli in televisione è iniziata un bel po' di tempo fa: il ragazzo è stato prima corteggiatore non scelto di Giulia Cavaglià, poi ha ricoperto il ruolo di single in un'edizione di Temptation Island Vip e, infine, è stato "promosso" al ruolo di tronista di Uomini e donne. Quando era seduto sulla poltrona rossa del dating-show, il torinese ha conosciuto in modo approfondito soprattutto due ragazze: Giovanna Abate e Giulia D'Urso. L'indecisione del giovane è durata parecchi mesi finché, a febbraio scorso, ha deciso di fare la sua scelta definitiva.

Andando un po' contro al parere e alle preferenze del pubblico, Giulio ha scelto la corteggiatrice pugliese e con lei ha iniziato una bella e intensa storia d'amore.

La coppia è andata quasi subito a convivere ed ha trascorso le vacanze d'estate nella terra d'origine della ragazza. Oggi, a meno di un anno dal loro fidanzamento, Raselli e la D'Urso si sono detti addio per divergenze caratteriali. L'ex tronista di U&D, però, non ha chiuso definitivamente le porte alla persona che ha amato fino a pochi giorni fa: su Instagram, infatti, Giulio ha spiegato che lui e Giulia si vedranno sicuramente per provare a trovare un punto d'incontro ma, almeno per il momento, il loro rapporto è in pausa e non si considerano più fidanzati.