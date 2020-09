La puntata di U&D che è andata in onda martedì 22 settembre, ha fatto storcere il naso ad un bel po' di spettatori. Sui social network, infatti, sono stati scritti molti commenti di protesta sul comportamento che hanno avuto Maria De Filippi e Gianni Sperti nei confronti di Facundo. Il modo col quale il ragazzo è stato invitato a lasciare lo studio dopo l'eliminazione da parte delle troniste non è piaciuto a quei fan che si sono immediatamente esposti per difenderlo.

L'attacco di Sperti a Facundo fa discutere a U&D

Il percorso di Facundo a Uomini e donne è durato poco: nel corso della puntata che è stata trasmessa oggi, il ragazzo è stato eliminato da entrambe le troniste.

Dopo che Jessica e Sophie hanno confermato a Maria De Filippi la loro intenzione di non voler più conoscere l'argentino, Gianni Sperti si è esposto per contestare la reazione del diretto interessato. Il giovane, infatti, non si è alzato e non ha lasciato lo studio quando gli è stato comunicato che la sua avventura nel dating-show era giunta al termine, e questo suo temporeggiare ha fatto arrabbiare parecchio l'opinionista.

"Per alzarti e andare a casa non le hai le p... Quanto dobbiamo aspettare che alzi il c... e te ne vai?", ha tuonato il collega di Tina Cipollari tra gli applausi dei presenti. L'attacco che il corteggiatore ha ricevuto dal pugliese, però, non è stato l'unico: anche la padrona di casa ha voluto ribadire con forza a Facundo il concetto che la sua presenza nel programma non era più indispensabile.

Maria De Filippi invita Facundo a lasciare U&D

"Se vuoi lo diciamo anche in argentino, ma te ne devi annà", ha detto la De Filippi rivolgendosi al titubante Facundo. Se l'uscita della conduttrice ha strappato parecchie risate soprattutto tra i presenti, è ad un gruppo di telespettatori che non è piaciuta affatto.

Tra i commenti che alcuni fan di U&D hanno scritto sui social network durante la messa in onda della "cacciata" del corteggiatore dallo studio, spiccano quelli in difesa del giovane e contro chi lo ha invitato poco gentilmente ad andarsene.

"Sicuramente lui non voleva mollare la sedia, ma ciò non toglie che sia stato maltrattato da tutti in maniera vergognosa", "Che schifo il modo in cui hanno trattato Facundo", questi sono solo un paio di commenti che gli spettatori hanno scritto dopo aver assistito al momento in cui il sudamericano è stato allontanato dal programma prima da uno degli opinionisti e poi dalla presentatrice.

Jessica e Sophie: percorsi opposti a U&D

Se c'è una cosa sulla quale sono state d'accordo Sophie e Jessica nella puntata odierna di U&D, è l'eliminazione di Facundo: le due ragazze hanno confermato che il corteggiatore non ha suscitato in loro nessun interesse, perciò può tornare a casa.

Il percorso delle troniste alla ricerca dell'anima gemella, però, fino ad oggi è stato molto diverso: la Codegoni non ha ancora instaurato alcun rapporto con i suoi spasimanti, tant'è che nell'ultima registrazione li ha eliminati tutti perché vuole ricominciare da zero.

La Antonini, invece, ha già trovato quello che cercava: lo scorso weekend, infatti, la romana ha spiazzato tutti facendo la sua scelta improvvisamente.

Mentre in studio si disquisiva su altri argomenti, la ragazza ha informato Maria e tutti i presenti che la sua intenzione era quella di lasciare il programma e conoscere Davide Lo Russo lontano dalle telecamere.

Il sosia di Can Yaman ha accettato la proposta di Jessica, così si è formata la prima coppia della stagione 2020/2021 di Uomini e Donne senza la possibilità che potessero baciarsi e senza la classica cascata di petali rossi.