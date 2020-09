Riparte l'appuntamento con X Factor 14, il talent show più seguito dal pubblico televisivo italiano, che quest'anno si presenterà con una giuria in parte rinnovata. Al timone ci sarà sempre Alessandro Cattelan, che avrà il compito di presentare i nuovi aspiranti cantanti che si metteranno alla prova. Il talent show debutterà questo giovedì 17 settembre in prime time sui canali Sky, ma potrà essere seguito in differita anche dagli spettatori che non sono abbonati alla pay-tv satellitare. A partire dal 18 settembre, infatti, sono in programma le repliche delle audizioni del talent show in chiaro sul canale free Tv8.

X Factor 14, programmazione prima puntata: prima tv su Sky e poi replica differita in chiaro su Tv8

Nel dettaglio, la programmazione di X Factor 14 prevede che la prima puntata di quest'anno venga trasmessa giovedì 17 settembre a partire dalle 21:15 su Sky e sarà visibile anche in streaming online sulla piattaforma Now Tv, che permetterà ai telespettatori di seguire questo debutto da un dispositivo mobile.

Per coloro che non sono abbonati alla pay-tv di Murdoch, però, ci sarà la possibilità di rivedere la replica della prima puntata di X Factor 14 in chiaro. La messa in onda, come già avvenuto per le precedenti edizioni del seguitissimo talent show, sarà trasmessa in differita di un giorno.

Venerdì 18 settembre, in prime time su Tv8 andrà così in onda la replica della prima puntata, che successivamente verrà nuovamente trasmessa anche sabato 19 settembre a partire dalle ore 17.

La nuova giuria di X Factor 14: il ritorno di Mika e l'arrivo di Emma Marrone

In questo modo, quindi, gli spettatori non si perderanno le attesissime audizioni di questa quattordicesima stagione che potrà contare sulla presenza in giuria di Emma Marrone. La cantante salentina, dopo aver indossato i panni di coach ad Amici di Maria De Filippi (il talent show che l'ha lanciata nel mondo della musica) si cimenterà in questa nuova avventura e i suoi fan sono in trepidante attesa di vederla all'opera.

In giuria tornerà anche Mika, che già in passato è stato uno dei giudici delle edizioni italiane del talent show targate Sky. Confermata, invece, la presenza di Manuel Agnelli al quale si aggiungerà un'altra new entry di quest'anno, ovvero il giovanissimo Hell Raton.

Le audizioni di quest'anno si svolgeranno senza la presenza del pubblico in studio, in rispetto delle procedure dovute alla pandemia da Covid-19.

In questo modo l'empatia tra giudici e concorrenti sarà decisamente più forte, così come ha dichiarato Emma e ciò permetterà agli aspiranti cantanti di potersi esibire senza 'pressioni'.