Secondo le ultime anticipazioni della serie tv italiana Il Paradiso delle signore, nelle puntate che andranno in onda su Rai 1 da lunedì 14 a venerdì 18 settembre ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Vittorio Conti e sua moglie Marta prenderanno la decisione di adottare la piccola Anna. Nel mentre, Umberto scoprirà che Achille è già sposato e inizierà a temere per Adelaide di cui non avrà notizie da diversi giorni.

La piccola Anna giungerà a casa Conti

Nelle puntate di questa settimana, Cosimo farà una dichiarazione d'amore a Gabriella, mentre a casa Conti si festeggierà l'arrivo di Anna, la bimba abbandonata poco distante dal Paradiso delle signore.

Infatti, i coniugi Conti decideranno di accoglierla nella loro dimora, però Umberto avrà alcune perplessità. In particolare, quest'ultimo temerà che Marta possa affezionarsi troppo alla piccola e poi soffrire quando gliela porteranno via.

Nel frattempo, Riccardo penserà ancora a Nicoletta, mentre i Conti saranno sempre più impegnati in questa loro nuova vita da genitori. Poco dopo, Ludovica e Marcello sceglieranno i loro testimoni di nozze: Marta e Vittorio Conti.

Quest'ultimo dovrà andare fuori città per lavoro, però allo stesso tempo preferirebbe rimandare il viaggio per stare al fianco di Marta e Anna. In particolare, Conti non vorrà lasciare sua moglie e la bambina perché la piccola ha avuto una notte molto agitata.

Alla fine però Conti partirà comunque insieme a Riccardo e Umberto.

Vittorio proporrà a sua moglie Marta di adottare la piccola Anna

Intanto, Anna avrà la febbre e così Angela deciderà di fermarsi a dormire a casa della signora Conti in modo tale da aiutarla con la piccola. Poco dopo, Vittorio farà un'importante proposta a sua moglie: le chiederà di adottare Anna e Marta sarà felicissima di questa proposta.

Nel mentre, Rocco confesserà ad Armando di aver trascorso una bella serata in compagnia di Maria.

Poco dopo, Marta avrà un brutto incubo: sognerà che la madre di Anna vuole riprendersi la sua bambina. Infine, Umberto scoprirà insieme a Riccardo che Achille è già sposato con una donna americana. Proprio per questo motivo, Umberto sarà molto preoccupato per Adelaide che continuerà a non dare notizie.

Intanto, Conti procurerà i biglietti per l'Expo a Roberta e Federico.

Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi su Rai 1 per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate precedenti della serie tv Il Paradiso delle signore, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Rai Play.