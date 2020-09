Poche settimane dopo essere stata sorpresa in vacanza con Andrea Iannone, Soleil Sorge è stata beccata in compagnia di un altro ex di Belen Rodriguez. I paparazzi di Chi, infatti, hanno immortalato gli abbracci e gli sguardi affettuosi che l'influencer si è scambiata con Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore napoletano col quale la sorella di Jeremias ha vissuto un fugace flirt l'estate scorsa. La giovane sembra non riuscire a fare a meno di intrecciare la sua vita amorosa con quella dell'ex cognata, con la quale sostiene di essere in ottimi rapporti dopo la rottura con l'argentino.

Soleil pizzicata con un ex di Belen, il secondo in poche settimane

Nelle interviste che ha rilasciato di recente, Soleil Sorge ha sempre sostenuto di essere stanca del Gossip e di voler vivere il proprio privato lontano dai riflettori. In netto contrasto con queste dichiarazioni, però, sembrano essere i comportamenti che la ragazza sta assumendo nelle ultime settimane, ovvero quelli che i paparazzi stanno monitorando da fine agosto ad oggi. Dopo essere stata beccata in compagnia di Andrea Iannone in Sardegna, la bella influencer è finita sulla copertina di Chi per un incontro del tutto inaspettato con un altro ex di Belen Rodriguez: Gianmaria Antinolfi.

I fotografi di Milano, infatti, hanno sorpreso la giovane di origini americane fuori da un locale mentre si scambiava abbracci e sguardi di complicità con l'imprenditore campano col quale la presentatrice di Tu sì que vales ha avuto un breve flirt in estate.

I due sono stati immortalati per strada e poi, stando al racconto che hanno fatto i giornalisti, mentre si dirigevano insieme a casa di Soleil. Anche se non si sono lasciati andare a nessuna effusione amorosa, pare che la Sorge e l'ultima fiamma di Belen si stiano frequentando da poco.

Le parole di Soleil su Iannone e Belen

Gianmaria Antinolfi è il secondo ex di Belen col quale viene pizzicata Soleil nel giro di neppure un mese. A fine agosto, infatti, i settimanali di gossip hanno documentato gli incontri che ci sono stati in Sardegna tra la Sorge e Andrea Iannone, il pilota che la Rodriguez ha amato per un paio d'anni dopo la prima separazione da Stefano De Martino.

Interpellata sul presunto flirt con il campione di Moto GP, però, l'influencer ha usato parole piuttosto decise per smentire tutto: "Non è il mio tipo. È una persona molto carina e gentile, ma non mi piace fisicamente. E poi non potrei mai stare con uno che è stato con una mia ex cognata".

Secondo le dichiarazioni che ha fatto di recente, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi non potrebbe mai frequentare un uomo che in passato è stato legato ad una persona a lei molto vicina, in questo caso la showgirl argentina. Le foto che ha pubblicato Chi oggi, 23 settembre, sembrano cozzare con il principio che Soleil ha espresso, perché la mostrano in atteggiamenti affettuosi con Antinolfi, l'ultima fiamma conosciuta di Belen.

I rapporti tra Belen e Soleil dopo l'addio a Jeremias

Le vite di Soleil e Belen continuano ad incrociarsi: le due si sono conosciute poco più di un anno fa quando l'influencer si è fidanzata con Jeremias, fratello della Rodriguez. La giovane di origini americane ha fatto parte della famiglia argentina fino a qualche mese fa, ovvero finché la sua storia d'amore non è finita per ragioni che non sono mai state rese note. La Sorge, però, ha sempre detto di aver costruito e mantenuto un ottimo rapporto sia con Belen che con Cecilia, anche per questo motivo ha respinto con forza il gossip su un suo possibile avvicinamento amoroso a Iannone, ex fidanzato della showgirl che per un anno circa è stata sua cognata.