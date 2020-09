I colpi di scena a DayDreamer non mancano mai e le anticipazioni turche delle nuove puntate rivelano che ci saranno dei momenti di grande paura e tensione per la bella Sanem, la quale sarà vittima di un incidente che farà preoccupare non poco il suo amato Can. I due, però, prima di questo grandissimo spavento dovranno fare i conti con l'ennesima dura prova da superare: il loro amore verrà messo nuovamente a repentaglio e questa volta sarà il giovane Divit a prendere la decisione di troncare la relazione con Sanem.

Le anticipazioni turche di DayDreamer: Can deluso da Sanem parte con Polen

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno raccontano che a mettere in discussione la love story tra Can e Sanem ci penseranno nuovamente Fabbri e la perfida Aylin.

Dopo che il fotografo verrà incarcerato per aver picchiato Fabbri, Sanem sarà costretta a vendere la ricetta del profumo al noto imprenditore, che sono in questo modo agirà per far uscire di prigione il giovane Divit.

Tuttavia Can, quando verrà scarcerato, non apprezzerà per nulla la decisione della sua amata di scendere a compromessi con il suo 'peggior nemico' e per questo motivo deciderà di chiudere la loro relazione e di voltare pagina della sua vita. Intanto Sanem proverà in tutti i modi a spiegare la sua versione dei fatti al fidanzato, facendogli capire che questa era l'unica soluzione da attuare per garantirgli il ritorno alla libertà e alla normalità. Le sue parole, però, non convinceranno per nulla Can che si sentirà tradito per l'ennesima volta.

Come se non bastasse, poi, gli spoiler di DayDreamer raccontano che tornerà ad affacciarsi nella vita del fotografo anche Polen, la sua ex fidanzata, chiamata all'attacco da Huma. Quest'ultima, infatti, chiederà alla ragazza di riavvicinarsi nuovamente a suo figlio e di fargli cambiare idea, una volta per tutte, su Sanem.

Sanem avrà un incidente e Can teme di perderla per sempre

E il piano di Polen sembrerà andare in porto, visto che il fotografo deciderà di lasciare Istanbul e di partire per Londra proprio in compagnia della sua ex Polen. Un durissimo colpo per Sanem, che ancora una volta proverà a fargli cambiare idea e soprattutto cercherà di farlo ragionare, rimproverandogli la sua decisione di scappare di fronte ai problemi.

Can, però, andrà avanti per la sua strada fin quando non avverrà un episodio che lo lascerà sconvolto. Le trame di Daydreamer rivelano che Sanem sarà vittima di un terribile incidente dove sarà investita da un automobile in arrivo a tutta velocità, che la prenderà in pieno. Can verrà subito messo al corrente di questa disgrazia e correrà al capezzale di Sanem, temendo che questa volta possa perderla per sempre.