Enrico Oetiker, l'attore che interpreta Riccardo Guarnieri nella Serie TV de Il Paradiso delle Signore in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1, ha rilasciato un'intervista per Tvserial pubblicata il 22 settembre. Sulla base di quanto svelato da Oetiker, il suo personaggio è "Col cappio al collo perché c'è questo matrimonio all'orizzonte con Ludovica".

Le confidenze tra Riccardo e Marta

Ma non ci sarebbe amore da parte di Riccardo nei confronti della giovane aristocratica Brancia, la quale sostiene di aspettare un bambino da lui. In effetti, nell'episodio 137 della soap opera, lui lo confessa a Marta, dicendo: "Ludovica potrà anche essere la madre di mio figlio, ma io non la amerò mai".

Riccardo si era illuso che il destino gli avesse presentato un'altra occasione, ma probabilmente non è così. Pare che la relazione tra i due continuerà ad essere travagliata. Riccardo non vede di buon occhio la sua futura consorte, infatti l'attore ha confessato che lei "lo tiene sotto scacco", come se si sentisse obbligato nei suoi riguardi. Adesso Guarnieri sarebbe sentimentalmente in una condizione di stallo: "non ama una persona con la quale si sta per legare per sempre". Anche il legame tra Riccardo e Angela Barberi adesso è in bilico. Quest'ultima, turbata dal 'matrimonio - non matrimonio' tra Riccardo e Ludovica lascia Milano, consapevole della presunta gravidanza dell'aristocratica.

Riccardo sarà molto combattuto

I fan della soap dovranno aspettarsi un Guarnieri "un po' perso"... Il che non sarebbe una novità, come confermato dallo stesso Enrico Oetiker, nel corso dell'intervista. "Posso anticiparvi quello che presupponete un po' tutti - ha chiosato l'attore - Cioè che Riccardo avrà ancora tanto, tanto da sudare".

Ha garantito che ci saranno molti " colpi di scena e risvolti interessanti". A turbarlo è anche la sua storia con Nicoletta Cattaneo, destinata ad un ritorno di fiamma. Infatti, nelle puntate tra fine settembre e inizi ottobre, la ragazza torna a Milano e i due si reincontrano per caso in strada. Lui le rivela delle nozze previste con Ludovica e della sua gravidanza, mentre lei gli racconta della sua crisi matrimoniale con Cesare Damante.

Tra una confidenza e l'altra tra i due sboccia di nuovo l'amore, tanto che hanno un rapporto la sera prima del matrimonio tra Riccardo e Ludovica.

Enrico Oetiker entusiasta di riprendere la registrazione della soap

Dopo il lockdown, gli interpreti de Il Paradiso delle Signore sono tornati sul set a fine giugno. "Il primo giorno è stato strano, come penso un po' per tutti - ha dichiarato Oetiker - È stato molto d'impatto. C'era tanta elettricità e voglia di fare". Enrico Oetiker si è detto molto felice di ricominciare le riprese, assicurando che "l'ossatura delle scene è rimasta tale e la dinamica è la stessa". Ma ha aggiunto che "qualche dettaglio è stato modificato, come l'entrata e l'uscita di scena di alcuni personaggi".