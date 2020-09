Can e Sanem non riusciranno a risanare la loro rottura nelle prossime puntate di DayDreamer, nemmeno dopo il "tentativo di riappacificazione" messo su da CeyCey. Il ragazzo infatti, per fare in modo che i due si possano chiarire, deciderà di rinchiuderli in una cella frigorifera.

CeyCey rinchiude Can e Sanem in una cella frigorifera

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can deciderà di porre fine alla storia con Sanem, dopo che quest'ultima cederà il suo profumo a Fabbri. Il fotografo sarà deciso a partire all'estero con Polen, mentre la ragazza si dimetterà dalla Fikri Harika. Gli amici, però, non vorranno che i due si separino, visto che sono convinti che il loro sentimento sia vero e puro, per questo motivo ideeranno un piano per farli tornare insieme.

L'idea partirà da CeyCey con la complicità di Ayhan, ma non solo: infatti verranno coinvolti anche Emre, Leyla e Deren. L'obiettivo sarà ricondurre, con una scusa, la coppia all'interno di una cella frigorifera e rinchiuderli dentro, in questo modo avranno l'opportunità di discutere del loro amore e di ricordare i bei momenti trascorsi insieme.

Con una scusa riguardante le richieste di un cliente della Fikri Harika, CeyCey porterà Sanem nella cella frigorifera, stessa cosa farà Deren con Can. I due verranno rinchiusi all'interno e inizialmente faranno di tutto pur di farsi liberare.

Leyla si dimette dalla Fikri Harika

Ovviamente gli amici non libereranno la coppia dalla cella frigorifera e Sanem inizierà a patire il freddo, per questo motivo Can le darà il suo giubbotto e l'abbraccerà.

I due si ritroveranno molto vicini e l'affinità tra loro sarà alle stelle. Inizieranno a parlare, ma nel giro di poco tempo incominceranno a discutere e il motivo sarà sempre lo stesso: la partenza di lui con Polen e lei che inizierà a lavorare nella nuova casa editrice di Yigit. I due ammetteranno di fare questa scelta per ritrovare un po' di pace.

Alla fine Ayhan, convinta che tra Can e Sanem le cose siano migliorate, deciderà di aprire la porta della cella frigorifera, ma in realtà la situazione sarà completamente opposta. Infatti Sanem confermerà a Can che non potrà proseguire con i suoi 15 giorni di preavviso, dovuti alle dimissioni, all'interno della Fikri Harika, per questo deciderà di andarsene subito.

Anche Can non vorrà rimandare la sua partenza con Polen, decidendo di partire il giorno seguente.

Anche l'altra sorella Aydin rassegnerà le sue dimissioni dalla Fikri Harika. Leyla infatti, dopo la rottura con Emre e il fidanzamento ufficiale con Osman, deciderà di lasciare l'agenzia. Successivamente incontrerà Yigit, il quale le comunicherà che sta cercando qualcuno che si occupi della parte amministrativa della sua casa editrice. Leyla non ci penserà due volte e deciderà di accettare la sua proposta.