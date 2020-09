Gli spoiler de Il Paradiso delle signore per la settimana che va dal 5 al 9 ottobre 2020 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che avranno come protagonista il giovane Riccardo, ormai a un passo dal fatidico matrimonio con Ludovica Brancia. Tuttavia il ritorno a casa di Nicoletta, ha riacceso nel cuore del ragazzo un sentimento che in realtà non si era mai sopito del tutto e proprio durante il giorno del fatidico sì sull'altare, verrà fuori tutta la verità sulla Brancia che per questi mesi non ha fatto altro che ingannare e prendersi gioco del giovane Guarnieri.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 5 al 9 ottobre 2020

Arriverà quindi il giorno del fatidico matrimonio tra Riccardo e Ludovica e tutto sembrerà procedere per il verso giusto.

I due giovani ragazzi saranno pronti a coronare il 'sogno d'amore', che in realtà è più un ricatto perpetrato dalla Brancia nei confronti del ricco rampollo di famiglia.

Peccato, però, che proprio sul bello Riccardo riuscirà a smascherare gli inganni di Ludovica. Tutte le bugie che la ragazza ha raccontato verranno portate alle luce e a quel punto Riccardo non potrà far altro che annullare immediatamente le nozze. Il matrimonio, quindi, salterà e questo per la Brancia sarà un durissimo colpo da accettare.

Riccardo corona il suo sogno d'amore con Nicoletta

Per Riccardo, però, questa sarà una vera e propria liberazione dato che in questo modo potrà vivere senza esitazioni la sua storia d'amore con Nicoletta, la donna di cui è realmente innamorato.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore rivelano che per il momento i due non potranno ancora viversi del tutto, dato che Nicoletta è ancora unita in matrimonio con Cesare.

Prima dovranno attendere l'annullamento del matrimonio da parte della Sacra Rota e per questo motivo decideranno di lasciare Milano e di trasferirsi per un po' di tempo a Parigi assieme alla loro piccola Margherita.

La loro unione renderà tutti felici, compresi Umberto e Adelaide che daranno la loro benedizione alla coppia.

Federico chiede al padre di lasciare Clelia: gli spoiler de Il Paradiso delle signore

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle nuove puntate in onda dal 5 al 9 ottobre assisteremo anche a un confronto tra Luciano e suo figlio Federico.

Dopo aver scoperto i vari tradimenti dei suoi genitori, Federico tornerà a parlare con suo padre e gli chiederà di lasciare Clelia in nome della promessa fatta alla sua famiglia.

Un durissimo colpo per Luciano, che verrà messo in estrema difficoltà dal ragazzo. Quale sarà a questo punto la sua decisione finale? E poi ancora le trame della prossima settimana de Il Paradiso delle signore rivelano che Armando deciderà di fare il passo avanti con Agnese e quindi di prendere iniziativa: sarà quella giusta? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap.