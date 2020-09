Brutta notizia per tutti i fan di Can Yaman: la nota rete televisiva Fox ha infatti riferito di voler sospendere la produzione della soap opera Bay Yanlış. La fiction in questione vede come protagonista l'attore turco, amatissimo anche in Italia, e l'attrice Özge Gurel: a dirla tutta un recente spot faceva presagire come la storia d'amore tra Ezgi e Özgür sarebbe continuata anche nei prossimi mesi, quelli autunnali, e invece come un fulmine a ciel sereno è arrivato lo stop a partire da giorno 2 ottobre 2020, quando verrà mandata in onda l'ultima puntata di Bay Yanlis.

Bay Yanlis viene sospesa dalla rete per un crollo degli ascolti

La ratio della decisione sarebbe da rintracciare nel crollo degli ascolti: la fiction infatti non è riuscita ad imporsi sulla concorrenza, da qui l'idea di bloccare tutto. Un ‘dietro front’ che a quanto pare ha stupito anche il regista della fiction Deniz Yorulmazer che ha dovuto riunire tutto il cast per cercare di girare nell'immediato un finale completamente diverso - ma comunque plausibile - rispetto a quello prestabilito.

Bay Yanlis sospesa, il pubblico protesta sui social network

L'attore protagonista Can Yaman ha voluto commentare la chiusura del programma con una frase postata sui social network Instagram, ribadendo come lui e il resto del cast abbiano portato i fiori più belli su una terra sbagliata.

Tanti fan gli hanno scritto nel suo profilo social Instagram, in molti hanno anche dato il là ad una sorta di moto di rivolta per cercare di salvare la produzione, rendendo virale in rete l’hashtag #SaveBayYanlis. I sostenitori della fiction Bay Yanlis sperano in particolare che questa rivolta possa far cambiare idea alla rete Fox.

Al momento non si hanno grandi notizie circa un possibile approdo di questa serie nel nostro paese: ad ogni modo, se Mediaset pensa di poter trasmettere questa fiction con protagonista Can Yaman, magari collocandola dopo le puntate della soap opera spagnola Il Segreto e di Daydreamer - le ali del sogno, dovrà sicuramente pianificare al meglio tutto, visto e considerato il triste epilogo cui la serie è andata incontro in patria.

Per sapere se ci sarà un ripensamento della produzione o meno bisognerà invece attendere le prossime ore: i fan con la loro protesta sui social network sperano di poter far cambiare idea alla rete Fox, ma a questo viene da pensare come mai gli ascolti fossero talmente bassi da spingere alla chiusura.