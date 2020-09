Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 25 settembre, riportate da Il vicolo delle news, rivelano che ci saranno dei colpi di scena che riguarderanno in primis la coppia composta da Simone e Daniela. Il cavaliere, in studio, si lascerà andare a delle confessioni "piccanti" e successivamente verrà duramente criticato per il suo modo di fare. Occhi puntati anche su Armando: gli spoiler di questa nuova registrazione del programma raccontano che il cavaliere ha ricevuto una vera e propria dichiarazione in studio da parte della dama Sara.

Daniela e Simone a letto insieme, poi lui la 'molla'

Nel dettaglio Simone, dopo essersi frequentato e sentito con diverse signore del parterre di Uomini e Donne, ha approfondito maggiormente la conoscenza con Daniela. Il cavaliere è andato alla sua festa di compleanno e ha addirittura preso il microfono davanti a tutti per farle una dedica e l'ha baciata pubblicamente. Insomma, tutto farebbe sperare per un lieto fine, ma nel corso del confronto Simone ha ammesso di voler fare un passo indietro, perché a un certo punto della loro conoscenza è accaduto un fatto che non gli è piaciuto.

Tali affermazioni di Simone hanno scatenato la reazione furiosa di Daniela, la quale ha chiesto ulteriori spiegazioni e dopo una serie di accesi dibattiti in studio l'ha pregato di dire la verità, visto che tra di loro non c'è stato soltanto un semplice bacio, ma sono andati anche a letto insieme.

E gli spoiler di U&D rivelano che proprio questo episodio ha portato il cavaliere a "mollare la presa": lui in studio ha affermato che è proprio in quel momento Daniele "gli è scesa". A quel punto ha preso la parola anche Gianni Sperti, ipotizzando che forse il cavaliere abbia fatto quel tipo di discorso perché non ha gradito il momento fisico che c'è stato con la dama e lui non ha negato.

Sara si è innamorata di Armando ma lui la rifiuta in studio a U&D

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso dell'ultima registrazione del 25 settembre si è tornato a parlare anche del percorso di Armando, che ha ricevuto una sorpresa in camerino: dei palloncini da parte di una pretendente misteriosa.

In studio, però, è venuto fuori che gli sono stati inviati da Sara, la quale gli ha confessato che sono un po' di settimane che non fa altro che pensare al cavaliere e che ha capito di essersi innamorata.

Peccato, però, che la reazione di Armando non è stata delle migliori. Il cavaliere, pur ringraziandola per il gesto fatto, ha ribadito il fatto di vederla solo ed esclusivamente come una semplice amica e quindi da parte sua non c'è alcuna intenzione d'intraprendere una storia d'amore. Sara a quel punto non è riuscita a trattenere le lacrime.