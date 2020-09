Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Can e Sanem decideranno di sposarsi. Huma si servirà dell'aiuto di Polen per intromettersi ancora una volta nelle faccende del figlio per allontanarlo dalla sua fidanzata.

Ricordiamo che la soap opera turca andrà in onda ogni sabato alle ore 16.11 su Canale 5.

Spoiler prossime puntate: Huma organizza una cena per umiliare Mevkibe e Nihat

Dopo il ritorno di Huma, madre di Can, il rapporto tra il fotografo e Sanem sarà sempre più complicato. La donna, infatti, non accetterà che sua figlio stia con la sua dipendente e farà di tutto per evitare che la loro storia continui, servendosi spesso anche di Polen.

Intanto, vedremo che Huma organizzerà una cena in un ristorante sofisticato con la famiglia di Sanem, con la scusa di volerli conoscere meglio. La donna, però, renderà tutto molto imbarazzante poiché ostenterà la sua ricchezza e questo porterà ad una cena disastrosa. Dopo aver fatto arrivare un piatto di aragoste, infatti, la mamma di Sanem deciderà di non sottostare più alle provocazioni della consuocera e le due inizieranno a litigare pesantemente. A quel punto, Nihat sarà costretto a tornare a casa portando con sé la sua famiglia. Can si renderà conto delle intenzioni di sua madre e si metterà contro di lei. La donna troverà schierato dalla parte del fotografo anche Emre, che solitamente prende sempre le sue parti.

Anticipazioni DayDreamer: Can e Sanem pronti per sposarsi, Huma si serve di Polen

Dopo la cena disastrosa, Can e Sanem penseranno che l'unica soluzione sarà quella di sposarsi. A quel punto, i due giovani dovranno dirlo alle rispettive famiglie. Sanem inizierà col dirlo a sua sorella e il fotografo lo dirà subito a sua madre ed Emre.

Huma, però, non intenderà arrendersi e proverà a servirsi ancora una volta di Polen per ostacolare il matrimonio. In particolare, Yigit userà la sua posizione lavorativa per allontanare Sanem dal suo amato, poiché la giovane lavorerà per lui. Polen, dal suo canto, continuerà il suo tentativo di convincere Can che andare con lei nei Balcani potrebbe essere un trampolino di lancio per la sua carriera da fotografo.

La giovane, infatti, proporrà questa offerta di lavoro nel momento in cui Divit lascerà Sanem a causa del profumo venduto da Fabbri. Nonostante il fotografo rifiuterà, dopo aver fatto pace con Sanem, Polen deciderà di non arrendersi e farà di tutto per convincere il suo ex fidanzato a seguirla. Intanto, Sanem avrà qualche difficoltà a raccontare a sua madre della sua intenzione di sposarsi, poiché la donna sarà ancora molto turbata dalla forte lite avuta con la consuocera.