Da quando Stefano De Martino ha lasciato Belen, sembra non scorra buon sangue tra lui e la famiglia Rodriguez. Come documentano alcune foto pubblicate sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, Cecilia ha ignorato l'ex cognato quando l'ha incontrato per caso in un locale di Milano: Ignazio Moser, invece, ha salutato con affetto il napoletano, segno che i loro rapporti sono rimasti inalterati dopo la separazione.

Cecilia snobba Stefano De Martino anche a Milano

Dopo essersi imbattuto casualmente in Cecilia Rodriguez sull'aereo di ritorno dalle vacanze a fine agosto, Stefano De Martino ha rivisto l'ex cognata pochi giorni fa a Milano.

Alcune foto che ha pubblicato la rivista Nuovo mostrano la reazione che l'argentina ha avuto quando ha visto il conduttore Rai nei pressi di un locale dove lei e Ignazio Moser stavano consumando un aperitivo.

Non appena l'ex marito di Belen si è avvicinato per salutare, la showgirl ha abbassato lo sguardo e si è allontanata, preferendo riservare le sue attenzioni alla cagnolina Aspirina.

Lo sportivo, invece, ha abbracciato con affetto il papà di Santiago, col quale ha sempre avuto un ottimo rapporto da quando si è fidanzato con la più giovane delle Rodriguez.

La ragazza, dunque, ha snobbato l'ex ballerino per la seconda volta nel giro di poche settimane, ribadendo la sua ferma volontà di non voler avere nulla a che fare con lui, almeno per il momento.

Cecilia, Stefano De Martino e la De Lellis: l'incrocio in aereo

Prima di essere paparazzati all'esterno di un bar milanese, Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez sono stati al centro del Gossip per un altro episodio molto simile a quello che ha documentato il settimanale Nuovo.

Attorno alla fine di agosto, infatti, la rivista Oggi ha riportato il pettegolezzo secondo il quale l'ex marito e la sorella di Belen si sarebbero trovati seduti uno accanto all'altro sull'aereo che da Napoli li ha riportati in città dopo le vacanze.

L'argentina, fortemente indispettita dalla presenza del conduttore sul sedile affianco al suo, gli avrebbe chiesto con tono deciso di andarsi a trovare un'altra poltrona.

Il papà di Santiago, pur di non fare polemica, avrebbe assecondato la showgirl: ad accogliere il 31enne sarebbe stata Giulia De Lellis, anche lei sullo stesso volo dei due "litiganti".

Durante la tratta Napoli-Milano, l'influencer e l'ex ballerino avrebbero chiacchierato amorevolmente, dimostrando di avere un gran feeling.

Cecilia ritrova Ignazio, Stefano De Martino ancora single

Oltre che per i loro incontri/scontri in aereo oppure per le vie di Milano, Cecilia e Stefano fanno discutere gli appassionati di cronaca rosa per i loro amori da copertina. La bella Rodriguez, ad esempio, per tutto il mese di agosto è stata al centro delle chiacchiere per una profonda crisi con Ignazio Moser: i due hanno fatto vacanze separate e si dice che lui abbia addirittura avuto un fugace flirt in Sardegna con una bellissima chef di origini sudamericane.

Rientrati in città, però, i ragazzi si sono riavvicinati: dopo avvistamenti e sospetti, i paparazzi hanno immortalato la coppia mano nella mano dopo una cena romantica, segno che le nuvole del passato sono svanite ed è tornato il sereno.

De Martino, invece, continua a professarsi single e concentrato esclusivamente sul piccolo Santiago. Da quando si è separato da Belen, al presentatore Rai sono stati attribuiti molti flirt, ma nessuno di questi sembra essere stato vero oppure importante.

Terminate le vacanze Stefano ha comprato una nuova casa e ci si è trasferito proprio in questi giorni: a far compagnia al ballerino sono il figlio (nei giorni in cui non è con la madre) e il cagnolino Choco, che ha adottato da pochissimo.