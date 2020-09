La fine del matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ormai sembra essere definitiva. Il danzatore campano dopo aver trovato una nuova casa nel centro di Milano ha fatto posto per una new entry di nome Choco diminutivo di Chocolate. Non si tratta affatto di una nuova fiamma per il 30enne campano, ma di un cucciolo di labrador.

Stefano condivide la nuova casa con un cane

Dopo la rottura con la modella sudamericana, Stefano De Martino ha lasciato il tetto coniugale. Per motivi di lavoro il 30enne campano continuerà ad abitare nel capoluogo lombardo. Ed è proprio a Milano che il conduttore di Made in Sud ha preso una nuova casa.

Il giovane oltre ad ospitare suo figlio Santiago dovrà condividere i suoi spazi con un cane chiamato Choco. Non stiamo parlando di una fiamma per De Martino, ma di un cucciolo di labrador. L'ex allievo a Amici dopo aver ospitato la new entry nella sua nuova casa, ha voluto subito fare le presentazioni in famiglia. Il 30enne ha postato, su Instagram, alcune immagini dell'incontro tra Chocolate e suo figlio Santiago. Gli estimatori di De Martino hanno notato quanto affetto e sintonia c'è tra il primogenito del ballerino e l'animale a quattro zampe. Nel frattempo il figlio di Stefano e Belen potrà contare anche sull'affetto di un gatto certosino di nome Stich, che si trova a casa della 35enne sudamericana.

Stefano De Martino da quando è tornato single sembra che voglia dedicare parte del suo tempo al figlio. Al momento nella vita del 30enne non c'è alcuno spazio per un nuovo amore. Sebbene il giovane sia stato più volte avvistato in compagnia di alcune belle ragazze, il diretto interessato ha sempre smentito i pettegolezzi sul suo conto.

Inoltre, il settimanale Chi ha pubblicato una presunta confidenza di Stefano ad alcuni suoi cari amici: "Non sono un monaco, ma decido io quando farmi vedere con una donna". Insomma, il danzatore per l'ennesima volta avrebbe manifestato una certa insofferenza verso la cronaca rosa.

Torna il sereno tra Stefano e Belen

Dopo essere stata lasciata per l'ennesima volta da Stefano De Martino, Belen Rodriguez aveva alzato un muro nei confronti del suo ex marito. La showgirl argentina sui social in più di un'occasione aveva lanciato delle frecciatine al vetriolo nei confronti del danzatore campano. A distanza di mesi dalla fine del matrimonio tra i due ex coniugi sembra essere tornato il sereno.

Secondo quanto si apprende dal settimanale Chi, Stefano e Belen sarebbero tornati in ottimi rapporti. Ovviamente, questo non significa che tra i due ci sia in atto un ritorno di fiamma. I due ex coniugi avrebbero semplicemente deciso di deporre l'ascia di guerra per il bene del loro primogenito.