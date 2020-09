Nella puntata di DayDreamer del 19 settembre Sanem si appresterà ad affrontare la sua presentazione per la campagna pubblicitaria della Compass Sport, ma il suo lavoro verrà sabotato da Aylin che cancellerà dal suo computer tutte le slide. La ragazza andrà un po' nel pallone, ma grazie all'aiuto di Can e alla sua memoria fotografica sarà la regina della serata.

Can chiede a Sanem di essere la sua fidanzata

Il piano di Aylin fallirà, ma la donna non si arrenderà, infatti con la complicità di una cameriera macchierà l'abito di Sanem, costringendola ad andare a pulirsi in bagno. Qui la cameriera la rinchiuderà a chiave.

La ragazza cercherà di liberarsi arrampicandosi sul vasistas, ma rimarrà incastrata. Sarà Can a trovarla e a salvarla cercando di tirarla fuori.

I due, insieme, dovrebbero proseguire la serata con Ceyda e Gamze, per questo Sanem inviterà Can a incominciare ad andare, in quanto non vuole che arrivino insieme, soprattutto per evitare il gossip. Can, però, non ci starà, dichiarando alla giovane Aydin che vuole che sia la sua fidanzata. Le prenderà il viso tra le mani e la bacerà.

Can informerà tutti che non andrà alla festa, ma deciderà di accompagnare a casa Sanem. Quando giungeranno davanti alla casa degli Aydin, i due non si accorgeranno che a spiarli ci sarà la pettegola del quartiere, Melahat.

Poco dopo, quest'ultima, si "preoccuperà" di scrutare anche l'arrivo di Leyla, che verrà accompagnata a casa da Emre. La mattina seguente Melahat si recherà proprio da Mevkibe per raccontarle ciò che stanno combinando le sue figlie con i fratelli Divit.

Sanem confida a Can di non aver mai avuto un ragazzo

In ufficio intanto, dopo il successo della presentazione per la Compass Sport, Can annuncia a Deren e Sanem che quest'ultima è stata promossa da stagista a copywriter. Deren, ovviamente, si mostrerà subito gelosa e inizierà a sospettare che tra Can e Sanem possa esserci del tenero.

La coppia, però, non darà retta alle malelingue e deciderà di riservarsi un momento per stare da soli. Dovranno andare via dall'ufficio e lo faranno con la complicità di CeyCey, che li coprirà. Raggiungeranno la casa di Can, dove i due avranno la possibilità di cucinare e guardare un film insieme. Proprio durante quest'ultimo frangente Sanem farà una confessione a Can: gli dirà che lui è il suo primo fidanzato e di non aver mai avuto nessuno prima.

L'assenza di Can e Sanem, però, inizierà a farsi sentire alla Fikri Harika, soprattutto quando Deren avrà urgente bisogno di mettersi in contatto con il fotografo, in quanto sorgeranno delle problematiche in ufficio. Can non risponderà e Deren inizierà a sospettare che la mancanza di entrambi in ufficio non sia proprio una coincidenza.