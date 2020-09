Tempesta d'amore riserva molte novità nelle puntate in onda su Rete 4 dal 27 settembre al 3 ottobre. Dirk verrà trovato in fin di vita da Lucy e Bela sulla riva del lago: qualcuno l'ha aggredito per poi fuggire. La coppia non perderà tempo e chiamerà i soccorsi, mentre l'autore dell'ignobile gesto avrà fatto già in tempo a fuggire lontano.

Nel frattempo, Michael sarà talmente annebbiato dai farmaci da aggredire Natascha. Il medico si renderà finalmente conto di aver toccato il fondo e si confiderà con Fabien, ammettendo di avere un problema. Le crisi d'astinenza saranno talmente forti da far compiere a Michael un'azione tanto assurda quanto pericolosa.

Tempesta d'amore, le anticipazioni settimanali dal 27 settembre al 3 ottobre su Rete 4

Paul scoprirà che Bela e Lucy hanno una relazione e la gelosia avrà il sopravvento. Negli episodi di Tempesta d'amore della prossima settimana, verrà a galla la verità sul rapimento di Tim. Baumgartner e la sua ex moglie avranno un'accesa discussione a tal proposito, che non sarà priva di conseguenze.

Christoph invece chiederà a Tim di far parte dell'azienda di famiglia, restandone turbato. Il giovane Saalfeld ancora non sa cosa lo aspetta: poco dopo scoprirà infatti che da piccolo fu rapito da Dirk. Anche Christoph verrà a sapere tutto e, furioso, prometterà di vendicarsi di entrambi i responsabili.

Nadja tenta di uccidere Dirk

Nadja vedrà Tim e Franzi insieme e la gelosia le farà perdere la ragione, ora che è riuscita - sebbene con l'inganno - ad avere per sé il giovane Saafeld. Piena di rabbia, Nadja aggredirà Dirk, lasciandolo privo di sensi sulla riva del lago per poi fuggire senza pietà. A trovare l'uomo esanime saranno Bela e Lucy, che chiameranno subito i soccorsi, sperando di essere ancora in tempo.

Nel frattempo, Paul proverà a nascondere la sua gelosia ma dentro di sé si rimprovererà per non aver confessato prima i suoi sentimenti a Lucy. Natascha invece ascolterà le parole di Michael che, mostrandosi pentito, le prometterà di chiedere aiuto per risolvere una volta per tutte la dipendenza dai farmaci.

Saranno parole al vento.

Michael tocca il fondo nelle prossime puntate di Tempesta d'amore

Gunther, in auto, verrà tamponato da Werner. L'uomo, cercando di volgere la situazione a suo favore, pretenderà da Alfons una cifra assurda come risarcimento. Poco dopo, verrà a galla la reale motivazione che ha spinto il fratello di Alfons ad arrivare al paesino.

Nelle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 dal 27 settembre al 3 ottobre, Michael toccherà il fondo. In crisi d'astinenza, proverà a scassinare la porta del suo ambulatorio per assumere gli antidolorifici. Robert lo coglierà in flagrante e Michael non potrà fare altro che ammettere di aver bisogno urgentemente di aiuto.