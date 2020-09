La telenovela di origini iberiche Il Segreto continua a essere trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset, con gli episodi della dodicesima e ultima stagione. Le anticipazioni rivelano che tra qualche settimana, verrà alla luce l'orrendo inganno di Manuela Sanchez (Almudena Cid). Si tratta di Rosa (Sara Sanz), Carolina (Berta Castañé) e Marta Solozabal (Laura Minguell), che finiranno per scoprire che la domestica di loro padre Ignacio (Manuel Regueiro) non è stata affatto sincera con loro.

La prima a smascherare Manuela sarà Rosa, che dopo aver messo piede nella cucina della villa si scontrerà con la donna, facendo cadere a terra tutte le missive che lei e le sue sorelle hanno scritto alla propria madre, mai arrivate quindi all’ufficio postale.

Il segreto, spoiler: Rosa sorprende Manuela riporre l’ultima lettera di Carolina in una scatola

Nelle puntate già andate in onda su Canale 5, le tre sorelle Solozabal non appena sono giunte a Puente Viejo hanno sempre contattato la madre tramite numerose lettere. La moglie di Ignacio si trova ricoverata in un ospedale psichiatrico, per curare la sua grave malattia mentale. Dagli spoiler si evince che prossimamente, Carolina deciderà di raccontare alla donna che l’ha messa al mondo ciò che è successo in paese negli ultimi giorni. Presto verrà alla luce il segreto di Manuela: quest'ultima dovrà rivelare alle figlie di Ignacio che la loro madre in realtà non ha mai ricevuto le missive che le hanno scritto in tutti questi anni.

Per la precisione la menzogna della domestica della villa che apparteneva a Francisca, si saprà nell’istante in cui Rosa la sorprenderà riporre nella solita scatola un ultimo messaggio di Carolina indirizzato alla madre.

Le sorelle Solozabal affrontano la loro cameriera, Ignacio prende le difese di Sanchez

La promessa sposa di Adolfo dopo aver riunito tutti i tasselli del puzzle, non perderà tempo per mettere al corrente le sorelle di quanto appreso. A questo punto Rosa, Carolina e Marta metteranno alle strette Manuela per sapere la verità: quest’ultima tra le lacrime confesserà alle Solozabal di aver agito per il loro bene.

A prendere le difese della domestica ci penserà Ignacio: l'uomo d'affari si assumerà la responsabilità di ciò che ha fatto Manuela ammettendo alle sue figlie di essere stato lui a ordinare alla donna di non far arrivare le tante lettere a sua moglie Donna Begoña soltanto per proteggerle. Infine Rosa, parecchio sconvolta dalle parole pronunciate dal padre, non appena Adolfo cercherà di farla calmare gli confesserà il suo timore di poter aver ereditato la follia della madre.