A quattro giorni dalla prima puntata di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha confermato un Gossip che ha circolato sul web nelle scorse settimane: una delle coppie del cast ha lasciato il reality a poche ore dal via dopo che la fidanzata ha scoperto il tradimento del compagno. La presentatrice ha anticipato a Verissimo di aver fatto su e giù dai villaggi molte volte, segno che l'edizione che sta per debuttare su Canale 5 sarà molto movimentata e ricca di colpi di scena.

Partenza col botto per Temptation Island

I rumors che ha anticipato Davide Maggio qualche settimana fa sulla nuova edizione di Temptation Island, poco fa ha trovato conferma nelle parole di Alessia Marcuzzi.

Intervenuta a Verissimo in collegamento dalla Sardegna, la conduttrice ha fatto sapere che una delle sei coppie del cast ha abbandonato il programma poche ore dopo essere entrata nei villaggi.

"È tutto vero. Una coppia è scoppiata già all'inizio, visto che una fidanzata ha scoperto un tradimento appena è arrivata. Ci sono stati dei momenti molto difficili", ha dichiarato la romana senza mai fare i nomi dei due protagonisti che sono stati una vera e propria "meteora" per il reality.

La prima puntata di mercoledì 16 settembre, dunque, regalerà un colpo di scena ai telespettatori: una coppia si confronterà al falò definitivo qualche ora dopo aver cominciato il viaggio nei sentimenti e, stando alle parole che ha usato la presentatrice, non sarebbe andata a finire bene.

Riprese ancora in corso per Temptation Island 8

La breve intervista che la Marcuzzi ha rilasciato a Verissimo oggi, sabato 12 settembre, è avvenuta a distanza: la conduttrice, infatti, si trova ancora in Sardegna per registrare l'edizione di Temptation Island che debutterà su Canale 5 mercoledì 16.

Dovrebbero essere vicine alla conclusione le riprese delle puntate del reality Mediaset, perché Silvia Toffanin ha anticipato che Alessia la raggiungerà in studio a Milano la prossima settimana per un faccia a faccia più approfondito.

Sarebbero essere un totale di sei gli appuntamenti in prima serata con il format che mette alla prova alcune coppie, stavolta tutte formate da gente comune e non da personaggi famosi. In merito a questo, la romana ha detto che preferisce approcciarsi a persone sconosciute perché, a differenza dei vip come lei, sono meno avvezze alle telecamere e quindi si comportano in modo più spontaneo nei villaggi e al falò.

Mercoledì 16 settembre torna Temptation Island

Nel descrivere i dodici protagonisti che la redazione ha scelto per l'ottava edizione di Temptation Island, Alessia Marcuzzi ha detto: "Sono sei coppie molto diverse tra loro, alcuni stanno insieme da un sacco di tempo mentre altri da poco".

"I problemi sono le classiche dinamiche: chi sta insieme da tanto si chiede matrimonio o no?".

La presentatrice non l'ha anticipato, ma pare che la coppia che lascerà il programma a poche ore dal via alle riprese, sarà quasi immediatamente sostituita con un'altra per permettere la realizzazione di sei puntate ricche da proporre ai telespettatori.

Per quanto riguarda la situazione Covid-19 in Sardegna, la romana ha fatto sapere che tutto il cast (compresi gli addetti ai lavori) sono in isolamento, come in una bolla, e periodicamente si sottopongono al test sierologico.

L'appuntamento con il debutto del viaggio nei sentimenti, è per mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5. Questa prima puntata, in realtà, sarebbe dovuta andare in onda il 9 ma la produzione ha chiesto lo slittamento di una settimana per alcuni intoppi che ci sono stati in fase di montaggio dopo il forfait anticipato di una delle coppie.