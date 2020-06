Mancano pochi giorni al via alla nuova edizione di Temptation Island. Il programma sui tradimenti, prodotto da Maria De Filippi, verrà trasmesso su Canale 5 a partire da giovedì 2 luglio e sarà condotto da Filippo Bisciglia. Intanto, sono trapelate in rete le prime anticipazioni, tra cui i nomi dei partecipanti. Ciascuno dei quali, in coppia con il partner, metterà in discussione i propri sentimenti.

Il rinnovato gioco delle tentazioni è misto: vi hanno, infatti, preso parte sia vip sia persone comuni, nello specifico due coppie celebri e quattro coppie non appartenenti al mondo dello spettacolo.

Rivelate le sei coppie partecipanti al gioco delle tentazioni

Sul profilo Instagram ufficiale di Temptation island sono state rese note le sei coppie che figureranno da protagoniste della nuova edizione. Due delle quali sono celebri: la prima è formata dall'ex gieffina Antonella Elia e l'attore Pietro Delle Piane, la seconda dall'ex Miss Italia Manila Nazzaro e l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Insieme alle due coppie vip in questione prenderanno parte al gioco delle tentazioni anche quattro coppie "comuni". La prima coppia di non famosi, Annamaria e Antonio, proviene da Napoli. Come si evince dal loro filmato di presentazione registrato per il pubblico di Temptation island, alla luce degli errori commessi in amore e la sua passione per le donne in genere, lui vuole dimostrare alla sua amata di aver messo "la testa a posto"; la donna, invece, intende capire se il suo compagno sia l'uomo adatto a lei, indipendentemente dalla paura nutrita negli anni di rimanere sola.

La seconda coppia non celebre è formata da Anna e Andrea, i quali hanno deciso di partecipare al format delle tentazioni perché i loro progetti nella vita non combaciano. "Io con Anna andrei a vivere subito. Solo che lei vuole di più, vuole il matrimonio e i figli: tutto questo è troppo per i miei progetti di vita“, dichiara lui nel video di presentazione.

"Se Andrea pensa questo dovrebbe prendere una donna più grande“, sostiene dal suo canto lei.

Valeria e Ciavy sono la terza coppia non vip, proveniente da Roma. Se da una parte lei si sente privata delle sue libertà nel rapporto a due con il compagno, lui intende capire se è davvero innamorato.

La quarta ed ultima coppia non famosa è formata da Sofia e Alessandro.

I due decidono di partecipare al docu-reality sui tradimenti per constatare se possono riacquistare fiducia l'una dall'altra, dopo aver vissuto un periodo di coppia turbolento. Nel video di presentazione, Alessandro sostiene di essere stato tradito per sei mesi dalla compagna con la complicità di un'altra persona.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non sono nel cast

A differenza di quanto era trapelato in rete nelle ultime settimane, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non prenderanno parte all'edizione 2020 di Temptation island.

La produzione del format di Canale 5, in un comunicato diramato sui social, ha precisato che i due ex gieffini "non sono mai stati contattati" in fase di selezione delle coppie partecipanti.

Il via a Temptation island 2020

A pochi giorni dall'inizio di Temptation island 2020, sulla pagina Instagram del programma è stato postato un videomessaggio di Filippo Bisciglia che anticipa il via ufficiale al gioco delle tentazioni, dalle seguenti parole: "Ho un video per voi e questo vuol dire soltanto una cosa: torna Temptation island, torna un nuovo ed emozionante viaggio nei sentimenti! Dal 2 luglio su Canale 5".