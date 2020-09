È una guerra senza esclusione di colpi quella che sta andando in scena su Instagram tra due protagonisti di U&D Over: Pamela Barretta ed Enzo Capo, infatti, si stanno offendendo tramite i social network, tirando in ballo il denaro e l'aspetto fisico. La dama ha definito "poveretto e finto ricco" l'ex fidanzato, che di tutta risposta l'ha etichettata come una donna con zero femminilità nonostante il bel corpo che sfoggia a quarant'anni.

Botta e risposta social per un'ex coppia di U&D

Sono passati più di tre mesi da quando Enzo Capo e Pamela Barretta si sono lasciati davanti alle telecamere del dating-show che li ha fatti incontrare ed innamorare l'anno scorso: Uomini e donne.

Oggi, a distanza di tempo e dopo un'estate trascorsa ognuno per conto proprio, i due ex sono tornati ad offendersi sui social network con parole davvero molto forti.

A riaccendere la miccia tra la dama e il cavaliere, è stato il faccia a faccia che i due hanno avuto durante la prima registrazione della nuova stagione del Trono Over: in quella circostanza, i due se ne sono dette di tutti i colori, arrivando ad accusarsi reciprocamente per la fine del loro legame sentimentale.

Dopo aver saputo che il napoletano ha abbandonato il programma perché è tornato tra le braccia della sua ultima fiamma, la bella pugliese ha iniziato a provocarlo su Instagram, tirando in ballo i soldi che lui ostenterebbe e la presa in giro che avrebbe ordito ai danni della redazione.

Astio senza fine tra Enzo e Pamela di U&D

All'ex fidanzata, che su Instagram sostiene di aver smascherato le sue bugie, Enzo ha risposto: "Finalmente sono di nuovo felice. C'è gente che spara solo cattiverie. Ti ho lasciata, fattene una ragione e fatti una vita tua. Non ti ho voluta riprendere".

Pamela, fortemente indispettita dalle parole che ha usato l'imprenditore, ha ribattuto: "A 50 anni sei un poveretto che vive ancora sulle spalle dei genitori.

Dovresti trovarti un lavoro serio. Io ho fatto 13, sei uno sfigato. Vorresti copiare Gianluca Vacchi ma non hai un euro".

La dama di U&D ha anche ricordato alcuni episodi risalenti alla vacanza alle Maldive che ha fatto con Capo: lei sostiene che il napoletano le suggerisse di bere acqua calda per non spendere troppo e di fare foto e Stories in zone lussuose per dimostrare ai follower di essere benestante.

"Sai perché non ti ho dato un figlio? Perché sentivo puzza di demenza senile. Poveretta quella che ti sta accanto", ha tuonato ancora la pugliese.

Il cavaliere di U&D ricorre a vie legali contro Pamela

La controreplica di Enzo si è basata soprattutto sull'aspetto fisico dell'ex compagna: "Ho dovuto lasciarti, non facevi per me. A me piace la donna fine. Non basta avere un bell'involucro di plastica per essere femminile".

Il cavaliere di U&D Over ha anche tirato in ballo Amedeo Venza, l'influencer molto amico della Barretta, dicendo che lui sarebbe molto più femminile della dama nonostante sia un uomo.

La pugliese ha smentito di essere rifatta (se non una parte del corpo che ha sempre ammesso di aver ritoccato) ed ha apostrofato l'imprenditore con i seguenti termini: "Egoista, sfigato, calcolatore, narcisista, finto ricco e poveretto".

Enzo ha messo in guardia Pamela dicendole che d'ora in poi le risponderà soltanto tramite i suoi avvocati perché è stanco di fare la guerra sui social network e di essere insultato gratuitamente.

La protagonista di Uomini e Donne ha chiuso momentaneamente la conversazione ribadendo che anche lei lo querelerà per calunnia e diffamazione in riferimento ad alcune cose che ha detto sul suo conto a maggio scorso davanti alle telecamere di Canale 5.