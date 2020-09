Ennesimo attacco a distanza di Giorgio Manetti a Gemma Galgani: dopo aver visto il nuovo volto della ex a U&D, il toscano ha voluto dire la sua in un'intervista che ha rilasciato a Nuovo Tv. Oltre ad etichettare la torinese come una "diva domatrice", l'ex cavaliere del Trono Over ha voluto commentare la partecipazione più che decennale della 70enne al dating-show, e l'ha fatto con parole che non faranno piacere alla diretta interessata.

Il commento del 'gabbiano' sul ritorno di Gemma a U&D

I giornalisti non hanno perso l'occasione di interpellare Giorgio Manetti sull'aspetto della sua più chiacchierata ex fidanzata.

Dopo aver visto il risultato del lifting al quale si è sottoposta Gemma durante l'estate, l'ex protagonista di Uomini e donne ha detto la sua lanciando qualche frecciatina alla dama.

A chi gli ha domandato di esprimere un parere sulla nuova immagine della Galgani (soprattutto il viso), il toscano ha risposto: "Vuole appassionare le massaie, ma fa la diva. In questo modo che messaggio dà? Continua a cercare l'amore a 70 anni e poi... avanti il prossimo".

Il "gabbiano", dunque, parrebbe contrario alla scelta della torinese di ricorrere alla chirurgia estetica per ringiovanire il suo volto e magari sperare che qualche uomo più piccolo di lei decida di corteggiarla.

Giorgio, infatti, non ha mai nascosto il suo drastico pensiero sulla protagonista del Trono Over: secondo lui, Gemma ormai non ambisce più ad innamorarsi, ma il suo unico scopo è quello di essere ancora a lungo il personaggio più chiacchierato del dating-show.

Ancora critiche per la dama di U&D

Sempre nell'intervista che ha rilasciato all'ultimo numero di Nuovo Tv, Giorgio ha commentato il comportamento della Galgani con i cavalieri con i quali si relaziona davanti alle telecamere.

Secondo Manetti, la dama avrebbe cambiato drasticamente atteggiamento negli ultimi anni: quando stavano insieme, infatti, sembrava il toscano il membro della coppia che prendeva tutte le decisioni, mentre lei le "subiva" in silenzio.

"Lei oggi è una domatrice, non fa prigionieri. Ma sta sfruttando troppo questa cosa", ha aggiunto il toscano in riferimento al modo col quale la 70enne si sta approcciando alle nuovo conoscenze ma anche alle discussioni accese che ha in studio con Tina Cipollari o con le altre colleghe di parterre.

Giorgio dice 'no' al ritorno a U&D

Dopo aver attaccato per l'ennesima volta Gemma e la sua presenza più che decennale nel cast di U&D, Giorgio ha voluto ribadire la sua ferma intenzione di non ritornare nel programma che per circa tre anni gli ha dato fama e popolarità.

Al giornalista di Nuovo Tv che gli ha chiesto se tornerebbe davanti alle telecamere del dating-show per cercare l'amore, Manetti ha fatto sapere: "No, il sipario è chiuso. Se dovessi tornare in televisione, sarebbe solo per una fiction o per un programma impegnato".

Con queste ultime parole, è come se il "gabbiano" avesse voluto prendere un po' le distanze dalla leggerezza del format di Maria De Filippi, del quale è stato protagonista assoluto per molto tempo sia per la tormentata reazione con Gemma Galgani che per le centinaia di signore che avrebbero voluto corteggiarlo.

Dal punto di vista sentimentale, invece, il toscano è felicemente accompagnato da Caterina da qualche anno: i due hanno ufficializzato la loro relazione dopo l'addio del cavaliere a Uomini e Donne e, secondo le ultime dichiarazioni di lui, oggi convivono in campagna senza fare troppi progetti per il futuro.

Chissà come reagirà Gemma al nuovo affondo dell'ex fidanzato, lo stesso col quale ha vissuto un amore poco sereno per circa otto mesi.