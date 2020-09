Pamela Barretta e Tina Cipollari hanno avuto una discussione in studio durante la puntata di Uomini e donne di martedì 8 settembre. L'influencer pugliese, a detta di Tina Cipollari, avrebbe contattato sul cellulare l'opinionista di Uomini e Donne, chiedendole di cosa avesse parlato con Enzo Capo quando si sono incontrati a Napoli. Tina ha affermato che la dama si è fatta dare il numero del suo cellulare da qualcuno. Dopo la messa in onda della puntata, la Barretta ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram, raccontando che non ha richiesto a nessuno il telefono di della Cipollari, ma che è stata la stessa opinionista a darglielo nel mese di dicembre.

Pamela Barretta ha avuto da Tina Cipollari il suo numero

Pamela Barretta, dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne, ha fatto dei chiarimenti sui social. L'influencer pugliese ha voluto fare precisazioni riguardo alla discussione con Tina, in merito al messaggio che ha inviato durante l'estate, sul cellulare della Cipollari. A detta di Pamela, sarebbe stata Tina a darle il suo numero diversi mesi fa: ''Oggi parlo qui sul mio social perché in puntata non ci sono potuta ritornare. Questo per mostrarvi che non sono una stalker, non sono una pazza. Non vado a cercare numeri di persone in tutta Italia. Questo è un bigliettino dove la signora Tina Cipollari mi ha dato il suo numero. Ovviamente per una questione di privacy, copro il numero di Tina.

Quando volete possiamo fare la prova calligrafica, questa è la calligrafia di Tina Cipollari''.

Tina Cipollari avrebbe lasciato il suo numero a Pamela Barretta

Pamela Barretta si è rivolta direttamente a Tina Cipollari durante le sue storie Instagram: ''Forse Tina te ne sei dimenticata, non lo so, può essere, però l'hai scritto di tuo pugno a dicembre quando eravamo in un negozio a Saviano.

Come vedi non sono pazza, non sono una stalker. Dico la verità e quando dici la verità non ti devi mai vergognare di nulla''. In aggiunta a questo, Pamela ha precisato di avere inviato un solo messaggio a Cipollari nel mese di agosto, educatamente: ''Se sarà il caso pubblico anche quello, dove ti dico pure scusami se ti disturbo.

Maleducata non sono stata''.

Nelle prossime puntate Pamela Barretta dirà altre cose

Pamela Barretta ha ribadito che lo stalker è un'altra cosa e quanto ha fatto a Tina Cipollari non è assolutamente quello, avendole mandato un solo messaggio. L'influencer pugliese ha avvertito i follower che nelle prossime puntate si scopriranno ulteriori dettagli sulla storia con Enzo Capo: ''Nelle prossime puntate scoprirete se sono pazza, se sono bugiarda. Aspetto che vadano in onda le altre puntate. Mi sono battuta per la verità perché lì c'è gente che lavora seriamente dalla mattina alla sera, quindi mi sono battuta anche per loro, ma non sono stata da qualcuna apprezzata. Comunque nella vita ci si può sbagliare, si può anche cambiare idea.

Quindi io penso che più in là, con un po' di umiltà, forse spero, credo che mi saranno date delle scuse, perché la verità esce sempre a galla.''