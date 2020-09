La registrazione di Uomini e donne di venerdì 18 settembre ci fornisce molte novità riguardanti soprattutto il trono over. In studio c'è stato uno scontro fra Armando Incarnato e Simone Bolognesi e i due cavalieri sono arrivati quasi alle mani. La discussione fra i due uomini è nata in seguito a una segnalazione di Armando, che avrebbe sentito una telefonata fra Paolo, il corteggiatore di Gemma, e il figlio. Per la Galgani sono arrivati due nuovi signori a corteggiarla.

Anticipazioni Uomini e Donne: Armando e Simone quasi alle mani

Armando Incarnato e Simone Bolognesi non sono andati d'accordo nelle prime puntate di Uomini e Donne andate in onda e si sono punzecchiati alcune volte.

Nella registrazione di venerdì 18 settembre i due cavalieri hanno avuto una discussione. Armando ha raccontato che avrebbe sentito una conversazione telefonica fra il corteggiatore di Gemma Galgani, Paolo e suo figlio. In tale telefonata, la nuova conoscenza della dama torinese avrebbe detto che stava corteggiando Gemma esclusivamente per avere un ritorno di visibilità e che non sarebbe interessato realmente alla donna. Simone, sentendo queste rivelazioni da parte di Incarnato, sarebbe intervenuto, accusandolo di intromettersi sempre in questioni che non lo riguardano. I due cavalieri hanno iniziato a litigare e la discussione è proseguita fino a che Bolognesi e Incarnato sono arrivati quasi alle mani.

Due nuovi cavalieri per Gemma Galgani, una signora per Nicola

Gemma Galgani, che nelle puntate trasmesse in onda su Canale 5 fino ad oggi sta iniziando una nuova conoscenza con Paolo, ha fatto entrare in studio due nuovi signori arrivati per corteggiarla. Dopo aver conosciuto i due uomini, la dama torinese ha deciso di tenerne solo uno.

Anche Nicola Vivarelli, reduce dalla delusione per non aver proseguito questa estate la sua frequentazione con Gemma, ha voltato pagina e, dopo aver dichiarato di essere aperto a nuove conoscenze, sta ricevendo le sue corteggiatrici in studio. Nella registrazione del 18 settembre è arrivata una signora molto elegante, amante dei viaggi e della cultura, desiderosa di conoscere il giovane marinaio toscano.

Per quanto riguarda il trono classico, dopo la scelta inaspettata di Jessica Antonini che ha deciso di vivere la sua conoscenza con Davide Lo Russo fuori dagli studi televisivi, è rimasta, come unica tronista, Sophie Codegoni che ha conosciuto cinque nuovi ragazzi arrivati per corteggiarla. Il tronista Gianluca ha attaccato Lucrezia perché, a detta sua, non può uscire con Armando Incarnato.