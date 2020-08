Il 27 agosto si è svolta la prima registrazione di Uomini e donne dopo la pausa estiva. In studio erano presenti, oltre ai nuovi tronisti, anche alcune coppie di ex fidanzati che hanno avuto un acceso confronto in studio, fra cui Pamela Barretta ed Enzo Capo e Giovanna Abate e Sammy Hassan. Roberta di Padua ha deciso di tenere il tronista che non è stato scelto fra i tre proposti nelle scorse settimane, Davide Blanda. Gemma e Nicola hanno discusso.

Roberta Di Padua tiene il tronista non scelto Davide Blanda

Dalle prime novità che sono state rese disponibili dal sito ilvicolodellenews, lo studio televisivo è stato completamente rinnovato ed era presente anche il pubblico che è stato fatto sedere dietro ai troni e alla conduttrice.

In puntata erano presenti sia i protagonisti del trono over, sia quelli del trono classico. Per quanto riguarda i tronisti, i tre candidati a sedersi su due poltrone rosse erano: Davide, Gianluca e Blanda. Roberta di Padua, presente anche nella nuova edizione di Uomini e Donne, non essendo riuscita a trovare l'amore questa estate, ha deciso di tenere Blanda in studio, dopo che il ragazzo non è riuscito a ottenere il trono. La dama di Cassino deve essere rimasta affascinata dal mancato tronista, al punto da essere arrivata a proporgli di conoscerla, mentre si concedevano un ballo.

I confronti accesi fra Sammy e Giovanna e Pamela ed Enzo

Prima della pausa estiva c'era stata la scelta di Giovanna Abate che aveva preferito Sammy Hassan all'Alchimista.

Le cose fra il vocalist romano e la tronista non sono andate bene e la coppia si è lasciata dopo poco tempo dalla scelta. Ritrovatosi in studio, gli ex fidanzati hanno avuto una fortissima discussione. Per il trono over erano presenti in studio anche Pamela Barretta ed Enzo Capo che si erano lasciati a metà aprile.

I rapporti fra di loro non sono idilliaci, al punto che si sono scambiati pesanti accuse in puntata.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno litigato

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli hanno interrotto la loro frequentazione questa estate. Dopo la fine delle registrazioni di Uomini e Donne la coppia si era mostrata affiatata in giro per Roma, ma qualcosa è andato storto.

Dopo essersi scambiati un bacio a stampo con la mascherina, la dama torinese e il marinaio toscano non si erano più mostrati insieme sui social. Nicola aveva espresso malcontento nei confronti della Galgani, dopo che la dama aveva rifiutato i suoi inviti. Durante la registrazione del 27 agosto, la coppia ha litigato in modo acceso. Dalle anticipazioni sembrerebbe che a luglio Gemma abbia fatto il lifting e, per questo motivo, non ha potuto vedere il marinaio toscano. La Galgani ha detto di avere sospettato che alcuni messaggi che ha ricevuto dal cellulare di Sirius, siano stati in realtà scritti dalla mamma del marinaio. Infine, per la dama torinese è arrivato in studio un nuovo corteggiatore.