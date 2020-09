Oggi martedì 8 settembre è andato in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Gran parte della puntata è stata incentrata sull'ex coppia Pamela Barretta ed Enzo Capo. Tra i due è andata in scena una pesantissima lite con tanto di accuse mosse dalla dama, la quale sembra continuare a seguire le vicende sentimentali del suo ormai ex. Il suo atteggiamento non è stato ben visto nemmeno da Tina Cipollari, che non ha perso tempo per darle della stalker.

Scontro di fuoco tra Tina, Pamela ed Enzo nella puntata odierna di U&D

Botta e risposta infuocato in studio tra Pamela Barretta, Enzo Capo e Tina Cipollari.

Motivo del contendere, le continue segnalazioni portate da Pamela sull'ormai ex compagno Enzo Capo. Nonostante la loro relazione sia finita da tempo, la donna continua a essere informatissima su ciò che fa o che dice l'uomo. Un atteggiamento riproposto anche oggi in puntata dove la dama, armata di telefonino, ha cercato di provare il fatto che Enzo non sia single come da lui dichiarato, ma bensì fidanzato con una certa Lucrezia.

Tina attacca Pamela e le dà della stalker: 'Fatti una vita'

Gli animi si sono accesi ancor di più nello studio di Maria De Filippi quando è stata tirata in ballo anche Tina Cipollari. Sembra che l'opinionista abbia incontrato recentemente proprio Enzo, durante un suo soggiorno a Napoli.

Successivamente all'incontro, proprio Pamela avrebbe chiesto via sms a Tina i contenuti delle loro conversazioni. Fatto, questo, che ha dato il la a un pesante attacco dell'opinionista che ha definito Pamela una stalker. 'Ma che ti frega di lui visto che la vostra storia è finita?' ha chiesto Cipollari, che ha poi proseguito esclamando: 'Fatti una vita'.

U&D, volano stracci tra Pamela Barretta ed Enzo Capo nella puntata del 8 settembre

'Lei è malata. Soffre di manie di persecuzione' ha ancora proseguito Tina, mentre Maria De Filippi, per cercare di calmare gli animi ha invitato Enzo Capo a entrare in studio. Tra quest'ultimo e Pamela sono volate parole grosse e accuse di ogni tipo, con il cavaliere che, urlando, le ha dato della 'pazza'.

Gianni Sperti, intervenuto per capire il motivo dell'atteggiamento così ossessivo di Pamela, le ha chiesto se fosse ancora innamorata di Enzo. La dama ha negato, ma il suo comportamento fa pensare a ben altro.

Nella puntata di Uomini e Donne appena trasmessa, è stato dato spazio anche ai nuovi tronisti, Davide e Gianluca. Il terzo aspirante tronista, Blanda, invece, risultato il meno votato nel sondaggio proposto da Witty Tv, non se ne andrà a casa, ma resterà nello studio di U&D come cavaliere del trono Over. Roberta Di Padua e Carlotta, hanno infatti messo gli occhi su di lui.