Le sorprese nella serie tv Il Paradiso delle Signore non mancano mai. Le avventure ambientate nel magazzino più bello di Milano sono tornate da poco ad appassionare i telespettatori, dal lunedì al venerdì. Nella puntata in onda su Rai Uno il 16 settembre 2020, la neonata abbandonata davanti al grande magazzino desterà parecchia preoccupazione a Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) quando Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) si troverà a Torino per l’inaugurazione di Expo 61. A rassicurare la moglie del direttore del paradiso ci penserà Angela Barbieri (Alessia Debandi), che si recherà a casa della sua ex cognata per non lasciarla da sola con la piccola Anna febbricitante.

La stilista Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) invece riuscirà a tenere a distanza il suo spasimante Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini), ma con estrema delicatezza.

Il paradiso delle signore, spoiler 16 settembre: Vittorio, Umberto e Riccardo si recano a Torino

Nel 143esimo episodio della soap opera ambientata nell’Italia degli anni ’60 e in programmazione mercoledì 16 settembre 2020 sempre dalle 15:45, Vittorio non sarà tanto contento di dover partecipare all’inaugurazione di Expo 61. Al direttore Conti non piacerà l’idea di dover lasciare la moglie Marta da sola con Anna, per aver visto la piccola agitata tutta la notte. C'è anche Riccardo, essendo un giovane imprenditore, mentre Umberto in qualità di presidente del comitato lombardo si preparerà per prendere parte all’importante evento.

Prima di recarsi a Torino, Guarnieri Senior continuerà a essere preoccupato per le sorti della cognata Adelaide che non darà sue notizie dagli Stati Uniti da diversi giorni.

Successivamente Gabriella riuscirà a convincere Cosimo ad allontanarsi da lei: nonostante ciò quest’ultimo non si rassegnerà, infatti sarà disposto a tutto per avere al proprio fianco la stilista.

Salvatore disperato, Marta in pensiero per Anna

Nel contempo Salvatore, sempre più sofferente per la fine della sua storia d’amore con Gabriella, troverà consolazione sfogandosi con Laura e Marcello. Intanto quest’ultimo sarà convinto che riuscirà a conquistare Roberta. Agnese, dopo aver lavorato in atelier fino a tardi per completare l’abito da sposa di Ludovica, accetterà di andare a cena fuori con Armando.

Maria Puglisi cucinerà al posto della signora Amato, e Rocco dimostrerà di gradire parecchio la compagnia della giovane ricamatrice.

Per concludere la piccola Anna farà allarmare Marta a causa della febbre alta: Angela dopo aver intercettato la telefonata della signora Conti non perderà tempo per presentarsi a casa della stessa per darle una mano con la neonata.