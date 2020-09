Nei giorni scorsi è uscito un nuovo numero di U&D Magazine, al cui interno è possibile trovare l'intervista che Sirius ha rilasciato a circa un mese dal ritorno in studio dopo le vacanze. Il giovane cavaliere del Trono Over ha commentato la fine della conoscenza con Gemma Galgani e anche il lifting al quale si è sottoposta, chiarendo che preferisce di gran lunga le persona naturali e non rifatte.

Le parole del cavaliere di U&D sui ritocchi di Gemma

È passato quasi un mese da quando il pubblico di U&D ha assistito alla "trasformazione" di Gemma Galgani: la dama si è mostrata con un viso ringiovanito dal lifting che ha fatto a luglio scorso in gran segreto.

Il magazine ufficiale del dating-show ha interpellato l'ultimo ex della torinese sul cambiamento che ha deciso di apportare al suo aspetto: Nicola Vivarelli, però, ha preferito rimanere neutrale sull'argomento, anche se ha lasciato intendere il suo pensiero.

"Sinceramente a me piace la naturalezza in qualsiasi donna, ma lungi da me criticarla", ha fatto sapere il giovane in merito ai ritocchini estetici che ha fatto la 70enne in estate.

"Se questa scelta la rende felice e la fa sentire meglio, ha fatto bene a ricorrere alla chirurgia", ha aggiunto Sirius sulle pagine della rivista di Gossip.

I commenti di Nicola alla rottura con Gemma al rientro a U&D

Il lifting al quale si è sottoposta la Galgani qualche mese fa, è stata una della cause della fine della conoscenza tra lei e Nicola.

Per evitare che si venisse a sapere prima del tempo che aveva fatto un intervento al volto (quindi per non rovinare la sorpresa ai telespettatori di Uomini e donne), la dama si è allontanata bruscamente da Vivarelli, rifiutando ogni suo invito e rispondendo freddamente ai suoi messaggi.

Quando si è ritrovato faccia a faccia con la ex davanti alle telecamere i primi di settembre, Sirius sostiene di aver provato rabbia e malcontento per come sono andate le cose tra loro, soprattutto perché lui ci aveva messo tutte le buoni intenzioni per far funzionare la storia.

"Ho provato tanta delusione. Mi sono scusato regalandole una rosa bianca perché, riguardandomi, non mi sono piaciuto, ma il risentimento era tanto", ha fatto sapere il ragazzo alla rivista ufficiale del dating-show.

In merito alla frequentazione che Gemma ha iniziato con il signor Paolo subito dopo aver chiuso quella con lui, il giovane cavaliere ha detto: "Se è quello che vuole, sono felice per lei.

Anche se trovo poco sensibile passare da una persona all'altra con così tanta disinvoltura".

Nicola 'rifiuta' ancora Valentina a U&D

Un'altra importante precisazione che Nicola ha voluto fare sull'ultimo numero di U&D Magazine, è quella sul tira e molla che ha avuto con Valentina Autiero nei mesi scorsi.

Dopo aver ballato con la romana più volte in seguito alla fine della conoscenza con Gemma, in molti si aspettavano che Sirius provasse a frequentarla o a chiederle il numero di telefono, ma questo non è mai successo.

"Lei non rispecchia i canoni della donna che sto cercando. È simpatica e bella, ma potremmo diventare solo buoni amici", ha fatto sapere Vivarelli.

Insomma, la dama dovrà farsene una ragione: il bel 26enne non prova nessun interesse nei suoi confronti ed è per questo motivo che non si è mai sbilanciato.

Tutt'altro effetto, invece, sembra fare la corteggiatrice Selene su Nicola: il ragazzo ha confermato di trovare la spasimante di Davide molto carina, per questo gli piacerebbe conoscerla meglio telefonicamente e non solo. Il tronista si è arrabbiato parecchio quando ha assistito ad un paio di balli tra la giovane e Sirius, ma non è ancora riuscito a convincere lei a concentrarsi esclusivamente sulla loro conoscenza.