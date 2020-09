A Nicola Vivarelli sembra non andare proprio giù la decisione di Gemma Galgani di interrompere la loro conoscenza. Nel corso della puntata di U&D del 9 settembre, il giovane si è scagliato verbalmente contro la dama dopo averla vista compiacersi per l'incontro avvenuto poco prima con il signor Paolo. In preda all'ira e a un po' di gelosia, Sirius ha accusato la ex di essere interessata soltanto alla visibilità che il programma regala e non a trovare l'anima gemella.

Le pesanti accuse di Nicola a Gemma negli studi di U&D

È da poco terminata la terza puntata settimanale di Uomini e donne, quella che è stata dedicata all'incontro tra Gemma e un nuovo corteggiatore, allo scontro tra gli ex Sammy e Giovanna, e alla presentazione delle due troniste Sophie e Jessica.

Nel momento dedicato alla Galgani e alla conoscenza che ha fatto del signor Paolo, Nicola Vivarelli ha deciso di intervenire per dire la sua sul comportamento che sta assumendo la dama da quando non si frequentano più.

Dopo aver saputo che la torinese ha accettato di approfondire il legame con il 61enne che ha scritto al programma appositamente per lei, Sirius ha tuonato: "Secondo me, tu non sei interessata a nessuno. Il messaggio che stai inviando è questo, ti interessano soltanto le telecamere".

"A te non interessa niente e nessuno, e questa cosa te la dico con rabbia e delusione", ha dichiarato il giovane cavaliere in preda anche ad un attacco di gelosia.

Gemma e Sirius ai ferri corti a U&D

Quando la Galgani ha provato a difendersi rigirando a Nicola la domanda sul reale interesse, quest'ultimo ha aggiunto: "Mi piacevi tu, ma mi sono sentito rifiutato.

Sei stata tre mesi senza di me ed eri felice. Ho visto dei video dove ballavi e cantavi". In quest'ultimo passaggio, il giovane faceva riferimento ai filmati che sono stati mostrati negli studi di U&D per documentare le varie tappe del lifting al quale si è sottoposta Gemma a luglio: in uno di quei video, la dama si divertiva ad interpretare il successo dell'estate "Karaoke", nello stesso periodo in cui Sirius dice di aver sofferto per i "no" che riceveva dalla torinese.

Il rapporto tra la 70enne e l'ufficiale di Marina, infatti, ha iniziato ad incrinarsi quando lei ha deciso di ringiovanire il suo viso facendo un intervento di chirurgia: per evitare di rovinare la sorpresa ai telespettatori, la donna ha scelto di restare chiusa in casa per un mese e mezzo, escludendo dalla sua vita anche il ragazzo che stava frequentando.

Per questo motivo, oggi Vivarelli ha accusato la protagonista del Trono Over di essere interessata soltanto alle telecamere e al ruolo che ricopre da ormai dieci anni nel dating-show.

Gemma e Paolo: sintonia dopo il ballo a U&D

A far saltare i nervi a Nicola, è stato anche l'ingresso del nuovo cavaliere Paolo. Il signore di 61 anni che ha chiesto di poter corteggiare la Galgani, infatti, ha catturato l'attenzione di Tina Cipollari ma anche degli atri membri del parterre.

Se Sirius è apparso piuttosto indispettito dalla new entry, la bionda opinionista ha scherzato con lui sul ringiovanimento che ha subito il volto della dama che ha scelto di frequentare chiedendogli: "Cosa ne pensi di baby Gemma?".

I due, inoltre, si sono resi protagonisti di un primo ballo lento, al termine del quale Maria De Filippi ha domandato alla torinese che impressione avesse avuto del suo spasimante.

La "regina" del Trono Over di U&D, col sorriso sulle labbra, ha risposto: "Sì, è carino. Una persona sensibile. Lo tengo". Inizia, dunque, una nuova conoscenza per la sfortunata Gemma che, nelle prossime settimane, dovrà ancora fare i conti con gli attacchi dell'ex Nicola e quelli della "rivale" Tina.