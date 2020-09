Sophie Codegoni è una delle nuove troniste di Uomini e donne. Nei giorni scorsi, la modella era stata presentata come la ragazza più giovane del dating show a salire sull'ambita poltrona rossa. Stando a una ricerca effettuata dal portale Very Inutil People sarebbe emersa un'altra verità: la ragazza avrebbe vent'anni e non diciotto.

I dubbi sull'età di Sophie

Il prossimo 7 settembre su Canale 5 dalle tre del pomeriggio circa tornerà Uomini e donne. Quest'anno per volere di Maria De Filippi il Trono Over e il Trono Classico saranno accorpati. Insomma, non ci saranno più degli appuntamenti differenziati ma nell'arco delle varie puntate verrà dedicato del tempo a entrambi i troni.

Tra le troniste di quest'anno abbiamo Jessica e Sophie. La prima è una mamma e per mantenersi ha due lavori: fa la postina e la tatuatrice. La seconda ragazza invece, ha 18 anni e lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni a Milano. Sebbene la giovane sia implicata nel mondo della moda, il suo sogno sarebbe quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia.

Dopo le anticipazioni sulle due nuove troniste presenti sul web, Very Inutil People ha scoperto una verità diversa sull'età della Codegoni. A quanto pare Sophie non avrebbe 18 anni come descritto nel video di presentazione del dating show, ma bensì dovrebbe compiere vent'anni. Il portale dopo un'accurata ricerca ha trovato alcune risposte della modella su Ask: a chi le chiedeva la sua data di nascita, la diretta interessata ha risposto di essere nata il 22 dicembre 2000.

Se la cosa venisse confermata, Sophie Codegoni non sarebbe affatto la tronista più giovane del programma. Al contrario lo scettro rimarrebbe nelle mani di Ludovica Valli.

Anticipazioni registrazione 3 settembre

Giovedì 3 settembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Come riportato da Il Vicolo delle News, Sophie avrebbe effettuato la sua prima uscita con Facundo.

In un primo momento il corteggiatore sudamericano era arrivato nel dating show per intraprendere una conoscenza con Jessica. Una volta uscito in esterna con la 18enne, i due avrebbero instaurato un ottimo feeling. A tal proposito l'argentino avrebbe deciso di proseguire la conoscenza con la modella lombarda.

Inoltre, pare che Davide e Gianluca siano usciti con la stessa tronista. In particolare il corteggiatore romano sarebbe soddisfatto per come sono andate le cose.

La registrazione del 3 settembre ha visto tra i protagonisti anche Gemma Galgani. La dama piemontese non solo avrebbe proseguito la conoscenza con Mister Lamas ma avrebbe dato adito anche a una scenata di gelosia. Tina Cipollari invece, sarebbe stata protagonista di un battibecco con la 70enne e con Armando Incarnato.