Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda lunedì 7 settembre Sanem riceverà una dedica da parte di Can. Intanto, la giovane crea un profumo per il fotografo e smaschera Emre.

Ricordiamo che la soap opera turca andrà in onda lunedì 7 settembre alle nove e mezza di sera su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can, fotografo e proprietario di un'agenzia pubblicitaria, e Sanem, aspirante scrittrice e nuova dipendente della Fikri Harika.

Anticipazioni DayDreamer, puntata 7 settembre: Sanem crea un profumo per Can

Can e Sanem sono ormai sempre più vicini e nella puntata che andrà in onda lunedì 7 settembre in prima serata, la giovane creerà un profumo per il fotografo.

Il proprietario della Fikri Harika sarà colpito dalla ipnotica fragranza e sarà della stessa idea anche Ceyda, interessata fin da subito al fotografo. Intanto in azienda verrà installata una telecamera nascosta da Aylin per seguire tutti i movimenti dell'agenzia. I dipendenti andranno in panico per questo motivo, in particolare CeyCey. Deren farà sistemare tutto attraverso un sistema d'allarme e Sanem non ha alcun dubbio che in questa faccenda ci sia lo zampino di Emre.

DayDreamer, 7 settembre: Sanem e Leyla sempre più vicini a Can ed Emre

Secondo le anticipazioni turche, Sanem vedrà Emre prendere la telecamera nascosta da Aylin in agenzia. A quel punto, la giovane sarà decisa a raccontare tutto al fotografo, ma il minore dei Divit la batterà sul tempo.

Emre spiegherà infatti a Can che in questa faccenda l'unica colpevole è Aylin. Intanto, Mevkibe aprirà una biblioteca nel quartiere, con l'aiuto del proprietario della Fikri Harika. Durante l'inaugurazione del locale, non passerà inosservata la vicinanza tra le sorelle Aydin e i fratelli Divit, poiché saranno presenti anche loro all'evento.

Nel quartiere di Sanem continua la lotta tra Mevkibe e Aysun, che si contendono l'approvazione degli abitanti del posto.

DayDreamer, spoiler 7 settembre: Sanem trova una dedica da parte di Can

Durante l'inaugurazione, Sanem troverà una dedica lasciata da Can nel libro sulle Galapagos, luogo che da sempre la giovane vorrebbe visitare.

Intanto Ceyda è determinata nel voler conquistare il fotografo e si farà scattare delle foto da lui, ma queste verranno poi cancellate dalla Aydin. Fabbri delega le questioni riguardanti le sue quote ad Aylin e questo creerà scompiglio in agenzia. Infatti, Can vorrà parlare con Enzo e si presenterà nel suo ufficio, ma non lo troverà poiché il giovane ha paura di affrontarlo. Intanto, Emre ha un forte litigio alla Fikri Harika con Aylin d'avanti a tutti i dipendenti.