Gli spoiler della famosa soap opera Una vita sono ricchi di novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 settembre, Felipe e Genoveva passeranno molto tempo insieme, i due si renderanno conto di avere una particolare sintonia e la loro attrazione crescerà di giorno in giorno. Nel frattempo per le vie di Acacias andrà in giro una strana voce riguardo Camino: secondo gli abitanti del paese la ragazza sarebbe in grado di parlare. Successivamente Genoveva e Felipe saranno molto affiatati e finiranno per cedere alla passione. Infine Lolita sentirà il bisogno di confessare il suo segreto: rivelerà a Fabiana di essere incinta.

Genoveva e Felipe sempre più vicini

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse dal 21 al 25 settembre, Genoveva Salmeron e Felipe trascorreranno parecchi momenti felici insieme e la loro attrazione reciproca crescerà sempre di più. Frattanto a Calle Acacias girerà una strana voce riguardo Camino, la quale sarebbe tornata a parlare. In seguito Susana non vedrà di buon occhio il fatto che Rosina abbia cominciato a frequentare Ignacio, così criticherà la donna per il suo atteggiamento. Poi Emilio riceverà una visita inaspettata, mentre le domestiche consegneranno il denaro della lotteria a Felicia e Susana. Successivamente Genoveva e Felipe non riusciranno più a resistere e così cederanno alla passione.

Ignacio confessa a Rosina di amarla ancora

A Calle Acacias arriverà Ledesma, l'uomo avrà un conto in sospeso con la famiglia Pasamar, così una volta arrivato in paese andrà a cercare immediatamente Emilio per intimidirlo. In seguito Ignacio confesserà a Rosina di amarla ancora, dopo l'inaspettata dichiarazione d'amore la donna sembrerà molto colpita.

Nel frattempo Liberto Séler noterà la coppia da lontano. Più tardi Lolita confiderà a Fabiana di essere incinta, ma la pregherà di mantenere il suo segreto. Dopo aver assistito alla scena romantica tra Rosina e Ignacio, Liberto dirà a sua moglie di non preoccuparsi per lui e di rifarsi una vita qualora lo desiderasse.

Infine, i domestici decideranno di cedere al parroco i soldi ottenuti dalla riffa, ma all'improvviso Fabiana scoprirà che qualcuno ha commesso un furto.

Dove guardare in streaming online le puntate di Una vita

Nell'attesa che vadano in onda i futuri episodi di Una vita è possibile rivedere in streaming online alcune delle puntate già trasmesse in televisione, attraverso il sito dedicato MediasetPlay.it. La registrazione alla piattaforma è completamente gratuita, inoltre al suo interno si possono trovare anche altri contenuti interessanti, come gli 'extra' riservati alle trame e ai personaggi della telenovela iberica.