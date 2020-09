Le anticipazioni della famosa soap opera DayDreamer sono ricche di novità per i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Can e Sanem si fidanzeranno e saranno finalmente felici insieme, ma decideranno di tenere la loro relazione lontana dai pettegolezzi. Sanem consiglierà al suo amato di attendere ancora un po’ di tempo per ufficializzare la loro storia d’amore e quando arriverà il momento dovrà essere, innanzitutto, la famiglia a venire a conoscenza dei fatti, secondo la donna. Successivamente Can farà una grande sorpresa a Sanem e gli chiederà di diventare sua moglie.

Aylin scatta delle foto a Can e Sanem, poi le rivende

Nelle puntate di DayDreamer che andranno in onda prossimamente in Italia, Aylin sorprenderà Can e Sanem in un momento di intimità, ma i due non si renderanno conto di essere spiati dalla donna. Yükselen penserà di approfittare subito della situazione e scatterà alcune foto assai compromettenti alla coppia ignara. Successivamente Aylin si renderà conto di avere un gran bel bottino tra le mani, così deciderà di offrire gli scatti ad un giornale di gossip. La rivista accetterà di acquistare le foto del noto fotografo, così da pubblicarle immediatamente. Dopo alcuni giorni usciranno le foto sul giornale e Mevkibe, la madre di Sanem, avrà occasione di vederle quasi subito.

Dopo aver visto la figlia in atteggiamenti intimi con Can e per lo più sul giornale, la signora Aydin sarà assai turbata e andrà su tutte le furie. In seguito la coppia deciderà di comune accordo di mentire a Mevkibe, Sanem infatti dirà a sua madre di avere un semplice rapporto di amicizia con Divit e la signora Aydin sembrerà credergli.

Sanem accetta la proposta di matrimonio di Can

Sanem si sentirà notevolmente sotto pressione con i suoi colleghi di lavoro e penserà addirittura di licenziarsi. Quando Can verrà a conoscenza delle intenzioni della donna sarà parecchio turbato e cercherà un modo per fargli cambiare idea. Divit pregherà la ragazza di non lasciare il lavoro, inoltre confesserà a Sanem di essere pronto a rendere pubblico il loro fidanzamento.

Can, però, avrà in serbo una splendida sorpresa per la sua amata: l’uomo chiederà a Sanem di sposarlo. La donna sarà estremamente felice e non riuscirà a credere che il fidanzato le abbia chiesto di diventare sua moglie, così accetterà subito la proposta di matrimonio. Successivamente Can si ritroverà in una brutta situazione: il fotografo a causa della denuncia di Enzo Fabbri verrà arrestato e portato in prigione.

Sanem riesce a liberare Can

Sanem sarà disperata per l'arresto di Can e cercherà un modo per sistemare la brutta situazione. La donna riuscirà nel suo scopo, ma sarà costretta a sottostare ai ricatti del francese, così gli venderà il suo profumo originale in cambio della liberazione di Can.

Aydin deciderà di non rivelare l'accordo fatto con Fabbri al suo fidanzato. In seguito Can potrà finalmente uscire dal carcere e una volta fuori andrà immediatamente a cercare Sanem per potergli fare nuovamente la proposta di matrimonio con tanto di anello. La donna, però, si sentirà notevolmente in colpa con il suo amato per avergli mentito riguardo all'accordo con Fabbri. Sarà così che Sanem deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio del fidanzato, almeno fino a quando non riuscirà a confessargli tutta la verità.