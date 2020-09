Gli spoiler della soap opera Una vita riservano diverse novità per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna, Lolita resterà incinta di suo marito Antonito, la coppia sarà assai felice di aspettare un bambino, nonostante le difficoltà economiche. Più tardi Ramon, il padre di Antonito, scoprirà la novità e deciderà di aiutare economicamente suo figlio.

Successivamente Lolita entrerà in travaglio, ma la donna non potrà andare a partorire in ospedale, poiché non avrà molto tempo, così verrà soccorsa e aiutata da Jacinto. Il portinaio di Via Acacias 38 aiuterà senza problemi Lolita e la donna metterà al mondo un bellissimo bimbo di nome Ramon, come il nonno, anche se subito dopo al piccolo verrà dato il nomignolo di Moncho.

Spoiler Una vita: Lolita scopre di essere incinta

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse in Spagna, Lolita scoprirà di aspettare un bambino e sarà estremamente contenta, anche Antonito sarà molto felice di diventare padre, la coppia sembrerà aver trovato finalmente la serenità tanto desiderata.

Nel frattempo Don Ramon deciderà di aiutare economicamente suo figlio Antonito e anche i vicini decideranno di supportarlo. Così con l'aiuto ricevuto Antonito riuscirà a ricomprare la bottega di Rosina che era stato costretto a vendere in precedenza, a causa dei debiti accumulati per un investimento andato male.

Lolita in travaglio

Lolita trascorrerà la maternità in assoluta tranquillità insieme al suo amato Antonito, ma un giorno all'improvviso entrerà in travaglio, mentre tutto il quartiere sarà in festa per un matrimonio.

La donna si ritroverà in forte difficoltà, poiché nessun medico sarà reperibile, inoltre Lolita non potrà neanche andare in ospedale, dato che il tempo a sua disposizione sarà limitato.

Jacinto, portinaio di Via Acacias 38, si renderà conto che la donna ha bisogno di aiuto, così si offrirà volontario e aiuterà la donna a partorire a casa.

Tutto andrà per il meglio e Lolita darà alla luce un bellissimo bambino, che chiamerà Ramon in onore di suo nonno. Successivamente il piccolo verrà chiamato anche con un particolare nomignolo: Moncho.

Antonito e Lolita preoccupati per Moncho

Antonito e Lolita, ormai sereni e felici, saranno rapiti dalla bellezza del loro bambino.

In seguito il piccolo Moncho comincerà a manifestare uno strano fastidio che lo farà piangere di continuo, così i due genitori cominceranno a preoccuparsi sempre di più e non sapranno come reagire.

Lolita misurerà la febbre al piccolo Ramon e scoprirà che la temperatura del bimbo è molto alta, la donna sarà notevolmente in ansia per la salute di suo figlio e lo porterà immediatamente all'ospedale. I medici visiteranno Moncho e decideranno di ricoverarlo d'urgenza, poiché il bambino sembrerà affetto da una grave malattia.

Successivamente i dottori studieranno il caso del bimbo e tenteranno una cura, ma non riusciranno a capire cosa si nasconda davvero dietro il malessere di Ramon. Intanto il papà e la mamma, piangono e pregano per il loro bambino.