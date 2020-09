Gli spoiler della soap opera Una vita del mese di ottobre rivelano dei cambiamenti molto importanti ad Acacias 38. Nello specifico nelle puntate di ottobre ci sarà la scomparsa di Alfredo Bryce! Un decesso che sarà provocato proprio dalla moglie Genoveva. Infatti sarà lei a mettere fine alla vita del banchiere, convinta che finalmente riuscirà a vivere in santa pace la sua storia passionale con Felipe. Un uomo entrerà nella loro casa e dopo un violento scontro, sparerà con una pistola contro Bryce. Genoveva Salmeron si ritroverà, ancora una volta, vedova. Ma la dark lady della soap opera non apparirà disperata per la morte di suo marito.

Una vita, spoiler ottobre: Felipe dirà la verità a Genoveva Salmeron

Per la Salmeron la morte di Alfredo rappresenterà una sua vittoria e non certamente una sconfitta. Per lei questa non sarà una situazione spiacevole, visto che fin dal principio aveva sembra detto di non essere completamente innamorata di Alfredo Bryce. Il loro matrimonio non era basato sull'amore ma soltanto su una vendetta. Ma nelle prossime puntate italiane scopriremo che Felipe riuscirà a distruggere tutti i sogni della Salmeron. Infatti quest'ultima farà uccidere il marito, ma non otterrà mai ciò che realmente desidera. L'Avarez Hermoso dopo aver raggiunto il suo obiettivo finale, dirà alla nuova dark lady di Acacias 38 di averla soltanto usata.

Dunque Felipe chiarirà subito la situazione con la donna, dicendole che non l'ha mai desiderata e amata. Queste parole sconvolgeranno la nuova dark lady che ammetterà di sentirsi molto umiliata dall'uomo. Inoltre Genoveva scoprirà anche che Felipe deciderà di ufficializzare la relazione con Marcia riassumendo dentro la sua casa privata Augustina.

Una vita, trame ottobre: Rosina deciderà di perdonare Liberto, Carmen e Ramon decideranno di sposarsi

In queste puntate di ottobre, mentre Emilio si rassegnerà al matrimonio con Angelines, Rosina si preparerà per lasciare il paese. La Rubio dirà a Liberto che sta pensando di andarsene in Portogallo da sua figlia.

Il Seler tramite una lettera farà intendere a Susana che starebbe pensando al suicidio. Rosina riuscirà a ritrovare l'uomo al lago e la Rubio deciderà anche di perdonarlo, tanto che decideranno di ritornare insieme nel paese. Infine, secondo le anticipazioni di ottobre della soap opera spagnola Carmen e Ramon decideranno di organizzare il matrimonio che li unirà per sempre.