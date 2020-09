Can Yaman, l'attore protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, è tornato di nuovo in Italia. Come testimoniato anche sui canali social, il sex symbol ''re Mida'' degli ascolti di Canale 5 è arrivato a Roma per una serie di appuntamenti che lo vedranno protagonista nuovamente in diverse trasmissioni Mediaset. A fornire ulteriori dettagli su dove i fan potranno vederlo in onda sono stati Trash Italiano e Dagospia, i quali hanno anticipato che sarà ospite nei salotti di Silvia Toffanin e in quello di Maria De Filippi.

Il ritorno in Italia del divo di DayDreamer

Nel dettaglio, il primo a lanciare la notizia del ritorno in Italia di Can Yaman è stato Dagospia, che questa mattina ha fatto sapere che l'attore turco registrerà la sua ospitata a C'è posta per te, il fortunatissimo people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda dal prossimo gennaio 2021 su Canale 5.

Come da tradizione, però, le registrazioni del programma iniziano con largo anticipo rispetto alla messa in onda e nei prossimi giorni sarà in studio dalla De Filippi, che lo ha già ospitato nella precedente edizione di C'è posta per te per fare una sorpresa speciale ad una fan.

Questa, però, non sarà l'unica trasmissione alla quale prenderà parte Can Yaman visto che Trash Italiano sul suo blog ha svelato in anteprima che l'attore di DayDreamer sarà ospite anche a Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin.

Can Yaman ospite in tv a Verissimo e C'è posta per te

L'intervista a Can andrà in onda nel corso della puntata di sabato 3 ottobre e questa sarà l'occasione giusta per ripercorrere le tappe salienti della vita dell'attore, che in questi ultimi anni ha spopolato anche in Italia grazie alle soap di successo che lo vedevano protagonista assoluto.

E così i fan di Can Yaman non potranno perdersi questo doppio appuntamento televisivo che andrà ad aggiungersi alla consueta messa in onda dei nuovi episodi di DayDreamer - Le ali del sogno. Al momento, infatti, è confermatissima la messa in onda delle nuove puntate al weekend.

Gli spoiler di DayDreamer: Sanem rifiuta il fotografo

Al sabato pomeriggio, gli episodi andranno in onda dalle 14:45 circa fino alle 16, mentre di domenica la soap verrà trasmessa alle 16:30 circa, così da poter fare da traino a Domenica Live, il talk show di Barbara d'Urso che lo scorso anno aveva ospitato Can in prima serata durante una puntata di Live - Non è la D'Urso.

Nelle nuove puntate di DayDreamer non mancheranno i colpi di scena. Can, ad esempio, chiederà a Sanem di sposarlo dopo l'uscita dal carcere. Peccato, però, che la reazione della Aydin non sarà positiva. Dopo aver accettato l'ennesimo ricatto di Fabbri e dopo aver nascosto la verità a Can, la bella Sanem sarà costretta a rifiutare il fotografo. La reazione di Can non sarà positiva e così comincerà a dubitare sulla lealtà del sentimento della ragazza.