Prosegue l’appuntamento con le notizie che riguardano Una vita, la soap opera iberica che viene trasmessa da Mediaset alle ore 14:10 su Canale 5. Nel corso delle puntate inedite, in programmazione da domenica 27 settembre a sabato 3 ottobre 2020, Alfredo Bryce inizierà a mettere in atto le sue minacce contro Marcia. Ramon Palacios, invece metterà in guardia l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso, mentre un flashback mostrerà il momento in cui Camino è stata vittima di abusi da parte di Federico. Infine Liberto Mendiaz chiederà aiuto a Felicia.

Una Vita, trame fino al 3 ottobre: Alfredo mette in atto le sue minacce contro Marcia

Gli spoiler delle puntate di Una Vita che i telespettatori avranno modo di vedere in onda dal 25 settembre al 3 ottobre 2020 rivelano che Genoveva darà dei soldi ai vicini di Acacias, i quali prometteranno alla donna che non diranno a nessuno da dove provengono. Lolita, dopo aver saputo che è in dolce attesa, riuscirà finalmente a ritornare in possesso della sua latteria. Nel frattempo Ledesma sorprenderà Cinta mentre sarà in compagnia di Emilio invece Liberto verrà scagionato dalle accuse a suo carico. Alfredo, non avendo più fiducia della sua consorte, deciderà di occuparsi in prima persona dei suoi piani diabolici.

A questo punto Bryce comincerà a mettere in atto le sue minacce contro Marcia. Dopo aver rifiutato il corteggiamento romantico di Ignacio, Rosina deciderà di recarsi da Liberto per comunicargli che è intenzionata a lasciare per sempre il paese iberico per recarsi da sua figlia in Portogallo.

Ramon prova a mettere in guardia Felipe su Genoveva, lui dice di avere un piano

Successivamente Liberto comincerà a pensare un modo per evitare la partenza di Rosina. Nello stesso momento, Ramon vedrà Felipe insieme a Genoveva. Per questo motivo il padre di Antonito cercherà di mettere in guardia l'amico, confessandogli di averlo visto mentre usciva dall'albergo in compagnia della Salmeron.

Tuttavia l'avvocato Alvarez Hermoso chiederà al Palacios senior di dargli fiducia, poiché ha un piano in mente per smascherare la donna. Le anticipazioni di Una Vita, attinenti alle puntate che andranno in onda fino al 3 ottobre, annunciano che Ramon deciderà finalmente di attuare i suoi progetti per il futuro. Nel dettaglio, l'uomo dirà a Carmen di riprendere i preparativi per il loro matrimonio. Nello stesso momento, Liberto chiederà aiuto a Felicia per cercare di far cambiare idea a sua moglie. Per finire, un flashback mostrerà un tragico segreto che riguarda Camino: quest'ultima è stata vittima di abusi da parte di Federico, ovvero il figlio del proprietario della villa Valdeza.