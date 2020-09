Nelle prossime puntate della famosa soap opera di Canale 5 Una vita, la morte di Alfredo Bryce avrà delle ripercussioni sulla relazione segreta di Genoveva e Felipe che i due avevano cominciato già da tempo. Genoveva, dopo aver fatto uccidere suo marito da un sicario, riuscirà finalmente a liberare lei, ma anche l'intero quartiere, da questa pesante minaccia. La morte del banchiere potrà permetterle di vivere pubblicamente la storia d'amore con l'avvocato Felipe. Ma qualcosa andrà storto.

Genoveva rimane vedova per la seconda volta e eredita il patrimonio di Alfredo

La vita di Genoveva Salmeron cambierà dopo la morte del suo secondo marito Alfredo.

Ricordiamo che quello dei due era solo un matrimonio d'interesse, dato che lei voleva l'aiuto del banchiere per truffare i vicini di Acacias e vendicare così la morte del suo primo marito, Samuel, mentre lui, segretamente omosessuale, ha sposato Genoveva per non destare sospetti riguardo la sua vita spericolata. Tra i due però è nato un vero e proprio conflitto, dopo che Genoveva si è innamorata di Felipe e dopo che l'avido banchiere continuava a mandare in rovina tutte le famiglie del quartiere, anche quando lei, pentita, aveva deciso di risparmiarli e di fermare la sua vendetta.

I litigi tra i due continuavano ad essere più insistenti e frequenti e così Genoveva, la quale sembrava aver perso completamente la testa per Felipe, ha deciso di eliminare suo marito, per poter liberare lei e vicini come, Liberto, Loliita e Antonito da questa condanna.

Vedremo così Genoveva rimanere vedova per la seconda volta, ed ereditare tutte le ricchezze del signor Bryce che sono davvero tante. Genoveva quindi diventerà molto ricca e libera di vivere pubblicamente la relazione con Don Felipe.

Felipe confessa a Genoveva di non averla mai amata: l'ha solo usata

Dopo il funerale di Alfredo, Genoveva si dirigerà da Felipe per darle la lieta notizia, ovvero che oramai non avranno più la strada serrata per amarsi..

L'uomo però si manterrà freddo davanti a questa notizia. Genoveva lo bacerà appassionatamente, ma subito dopo lui la respingerà e getterà la maschera: "Davvero pensavi che ti amassi? Davvero pensavi che mi sarei potuto innamorare di un essere spregevole come te?", dirà Felipe, senza nessuno scrupolo, a Genoveva.

Quando questa chiederà i motivi di questo pesante attacco, lui confesserà tutta la verità.

Felipe rivelerà a Genoveva di averla sedotta e di aver iniziato una tresca con lei solo per scoprire la verità sul matrimonio con Alfredo e i loro piani riguardo il banco americano, neutralizzarla e farsi aiutare da lei per scagionare Liberto e uccidere Alfredo. L'uomo infatti, è riuscito in pieno e ad usarla come una marionetta. Genoveva, in lacrime e furiosa, capirà che Felipe non ha mai provato una briciola d'amore per lei e che l'ha solo manipolata. Nonostante in un primo momento si negherà a crederlo, successivamente la giovane esploderà di rabbia e confesserà tutto a Ursula, che cercherà di supportarla, ma invano.

I piani che Genoveva aveva progettato per lei e Felipe crolleranno così come un castello di carte;giorni dopo aver scoperto la verità, Genoveva capirà che non avrà più senso continuare la sua battaglia contro i vicini e si deciderà a lasciare Acacias per sempre, per perdere di vista Felipe e così dimenticarlo. Lascerà veramente il quartiere? E Felipe, dopo aver mollato Genoveva, darà finalmente importanza a Marcia? Vi possiamo solo anticipare che i'interruzione della "relazione" tra Genoveva e Felipe è un passaggio molto importante che avrà tante conseguenze. Quindi non perdete le prossime puntate di Una vita.