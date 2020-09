Nuove anticipazioni riguardanti DayDreamer - Le ali del sogno. La soap opera turca tornerà il giorno sabato 26 settembre alle ore 15,14 sul Canale 5 con degli eventi e alcuni colpi di scena davvero inaspettati. Le anticipazioni riveleranno che i protagonisti assoluti di questa serie televisiva, Sanem Aydin e Can Divit (interpretati dagli attori Demet Ozmedir e Can Yaman) dovranno fare i conti con la cattiveria di Ihsan e Aysun. Quest'ultimi vedranno, in piena notte, il fotografo che accompagnerà a casa la figlia di Mevkibe e Nihat . Una scena che sarà inaccettabile per la mentalità degli abitanti del quartiere di Sanem.

Inoltre, la mamma di Muzzafer deciderà di raccontare quello che ha visto a tutti gli abitanti del quartiere di Sanem. Questo racconto, solleverà anche le ire funeste da parte dei genitori di Aydin, facendoli scontrare proprio con la vicina.

DayDreamer spoiler: Can e Sanem finiranno sui giornali del quartiere

In queste prossime puntate della soap opera turca, nonostante la passione amorosa tra Sanem e Can proseguirà bene, i due personaggi dovranno fare i conti con questo piano perfido organizzato proprio dal personaggio Aylin. Dunque i giovani, per evitare alcuni pettegolezzi sui loro confronti, deciderà di non dire nulla a nessuno della loro relazione amorosa. Ma questa scelta non sarà affatto facile, visto ogni volta per vedersi, dovranno trovare dei luoghi molto appartati e soprattutto lontani dalla Harika.

Inoltre, a capire per prima la loro storia passionale, sarà proprio la perfida ex di Emre, che deciderà di seguirlo e di fotografarli in atteggiamenti molto intimi. Il piano della perfida Aylin sarà ancora quello di far mettere in serie difficoltà il giovane Can Divit. Inoltre la perfida Aylin deciderà di mandare tutte le fotografie di Sanem e Can mentre si danno un bacio ad una redazione giornalistica che si occupa di Gossip locale.

Subito dopo pochi minuti la notizia riscuoterà subito un grandissimo successo. Tutte le fotografie verranno pubblicate su una rivista locale del paese e arriverà anche nelle mani della madre di Samen. La giovane cercherà immediatamente di non far sapere la notizia a suo marito per non crearli un grosso dispiacere.

Ma Mevkibe deciderà di andare a trovare di persona Fikri Harika per cercare di chiarire definitivamente con Divit.

Anticipazioni soap opera turca: Can rassicurerà Mevkibe

Mevkibe parlerà con Can e Sanem in merito alle foto che sono state pubblicate sul tabloid. Can cercherà di rassicurarla, inventando che i paparazzi sono sempre pronti a rielaborare la verità in negativo. Inoltre Divit dirà alla madre di Sanem che non si è baciato affatto con la Aydin, inventando una scusa e arrampicandosi così sugli specchi.