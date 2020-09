Gli spoiler della nota soap opera Una vita riservano diverse novità. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Genoveva Salmeron interpretata dall'attrice spagnola Clara Garrido, sarà follemente innamorata dell'avvocato Felipe Alvarez Hermoso, tanto che la donna non riuscirà ad evitare di commettere delle follie per avere la possibilità di viversi la sua relazione in tranquillità e senza rendere conto a nessuno, neanche a suo marito Alfredo Bryce. Quest'ultimo sarà un vero e proprio impedimento per la felicità di Genoveva, poiché l'uomo vorrà restare il più possibile al suo fianco, se non altro per coprire il fatto di essere omosessuale, poiché agli inizi del Novecento, epoca in cui è ambientata la telenovela, essere omosessuali era considerato uno scandalo.

Genoveva innamorata di Felipe

Nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse in Italia, gli abitanti di Calle Acacias dovranno prepararsi a vivere un nuovo lutto. Nel frattempo Genoveva Salmeron sarà sempre più innamorata di Felipe Alvarez Hermoso e non saprà come fare per vivere la sua storia d'amore alla luce del sole, poiché la donna sarà ancora sposata con Alfredo Bryce. Nonostante il matrimonio con l'uomo sia di facciata, la Salmeron non potrà tradire l'accordo fatto con il banchiere. Bryce, infatti, non potrà permettersi di perdere la sua copertura, per evitare di far sapere in giro la sua omosessualità, mentre Genoveva vorrà conservare lo stato di protezione ottenuto dall'uomo e soprattutto non vorrà perdere il rispetto della gente del paese passando per una poco di buono.

Genoveva accetta di non incontrare più Felipe

A Calle Acacias inizieranno a circolare strane voci nei riguardi di Genoveva e Felipe: molte persone cominceranno ad insinuare che i due possano avere una relazione clandestina. Poco dopo i pettegolezzi dei paesani arriveranno alle orecchie di Alfredo, non appena l'uomo appurerà il fatto che molti hanno iniziato a parlare male di sua moglie sarà assai turbato dalla vicenda e vorrà subito interrompere le insinuazioni spiacevoli nei riguardi della Salmeron, specialmente per evitare di perdere l'onore agli occhi degli abitanti di Acacias.

Per tale ragione Bryce andrà a parlare immediatamente a Genoveva della scomoda situazione venutasi a creare e la costringerà ad interrompere ogni tipo di rapporto con l'amante. Stranamente la donna accetterà l'ordine di Alfredo e giurerà di non incontrare mai più il suo amato Felipe.

Genoveva contatta un sicario

Genoveva manterrà il patto con Bryce e per dare prova all'uomo della sua buona fede gli farà una bella sorpresa: la Salmeron organizzerà un incontro romantico tra Alfredo ed Eladio, il suo amante preferito e gli lascerà l'appartamento libero, affinché possa trascorrere del tempo in tranquillità insieme all'uomo. Peccato, però, che la sorpresa si rivelerà tutt'altro per il povero Alfredo, poiché ad attenderlo non ci sarà il suo amante, bensì un sicario armato di pistola pronto ad ucciderlo. L'assassino, assoldato da Genoveva in precedenza, entrerà nella camera di Bryce, dove quest'ultimo sarà pronto a vivere una notte di passione e lo aggredirà. Alla vista dello sconosciuto Alfredo andrà nel panico e proverà a disarmarlo con tutte le sue forze, ma non ci riuscirà, anzi verrà colpito e poi cadrà a terra.

Alfredo viene ritrovato senza vita

Genoveva sarà intenta a trascorrere una serata allegra tra amiche, ma ad un certo punto la Salmeron sentirà un forte sparo provenire dalla sua abitazione. Sarà così che Genoveva si renderà conto di aver portato a termine il suo diabolico piano: Alfredo infatti sarà ritrovato senza vita a causa di un colpo mortale al petto. Subito dopo avranno inizio le indagini della Guardia Civil e Genoveva cercherà di allontanare da lei ogni sospetto, la donna dichiarerà alla polizia di aver scoperto da poco le relazioni 'scandalose' del marito Alfredo con altri uomini. Successivamente la Salmeron insinuerà negli investigatori l'idea che sia stato uno degli stessi amanti di Bryce a mettere fine alla sua vita.

Infine, Genoveva sembrerà notevolmente addolorata durante il funerale di Alfredo, la donna si vestirà di nero e scorterà la salma al cimitero, ma una volta rimasta da sola avrà una reazione parecchio dura nei confronti dell'uomo, ormai passato a miglior vita e sputerà sulla sua tomba. In realtà la Salmeron sarà assai felice, poiché penserà di essere ormai libera di vivere la sua storia d'amore con Felipe.