La relazione sentimentale di Emilio Pasamar (Josè Pastor) e Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez), due protagonisti della soap opera spagnola Una vita, non potrà avere vita facile. Gli spoiler degli episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana infatti, dicono che il figlio di Felicia lotterà con tutte le sue forze per sfuggire al suo destino. Il giovane farà i conti con Copernico Ledesma (Maikol Kaniowsky), che giungerà ad Acacias 38 per ricordargli di dover sposare sua figlia Angelines (Sara Sierra).

Il fratello di Camino avvierà un piano bizzarro che purtroppo non funzionerà, per non sottostare al ricatto dell’arcigno uomo e quindi convincere la sua futura moglie a respingerlo.

Una vita, spoiler: Emilio costretto a sposare Angelines

Nelle prossime puntate dell'amata telenovela, ad Acacias 38 metterà piede il malvagio Copernico Ledesma. Quest’ultimo costringerà Emilio a convolare a nozze con sua figlia Angelines, per non far venire alla luce un suo crimine. In particolare si scoprirà che qualche anno prima Copernico promise al giovane Pasamar di non farlo finire in carcere con l’accusa di aver ucciso suo figlio Federico Valdeza, colpevole di aver abusato di Camino. Il delitto ebbe luogo nelle terre di Santander, in cui Felicia e i suoi figli vivevano pima di giungere nel quartiere iberico.

Emilio, deciso a proteggere a qualsiasi costo i propri cari dalle grinfie di Ledesma, non avrà altra scelta oltre a quella di mettere la parola fine alla sua storia d’amore con Cinta senza darle nessuna spiegazione per diventare il marito di Angelines.

Il giovane Pasamar si comporta in modo scortese, Cinta apprende del ricatto di Ledesma

Successivamente il giovane Pasamar, quando si renderà conto di non poter vivere senza l’artista Cinta, farà di tutto per spingere la sua promessa sposa a lasciarlo. Emilio coglierà l’occasione al volo non appena saprà che Angelines nutre un interesse per un altro ragazzo.

Il primogenito di Felicia, quando il suo piano fallirà a causa dell’intromissione del futuro suocero, cercherà di non mostrarsi bene agli occhi di colei che dovrà sposare.

Emilio per riuscire nel suo intento, si servirà della complicità di Camino e Antonito. Il ragazzo si comporterà in modo scortese anche grattandosi di continuo, e sostenendo di poter avere i pidocchi nei capelli sotto lo sguardo di Angelines.

A gran sorpresa quest’ultima non metterà nessun freno con il suo promesso sposo, visto che invece di vederlo rozzo lo considererà più adatto a lei. Intanto Cinta, dopo aver appreso del ricatto di Copernico tramite Camino, interpreterà una canzone triste e malinconica durante una festa che si terrà ad Acacias 38.