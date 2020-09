È finita nel peggiore dei modi la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola "Sirius" Vivarelli. Nella puntata di Uomini e donne del 15 settembre, infatti, i due se ne sono dette di tutti i colori, arrivando a rinfacciarsi le cose che hanno fatto per l'altro durante la frequentazione. Sirius, in particolare, ha etichettato la ex col termine "ridicola" dopo averla vista amoreggiare in esterna col signor Paolo: la dama si è difesa chiedendo con tono deciso al 26enne di portare rispetto a una donna della sua età.

Lite in studio tra due ex a Uomini e Donne

Sembra non ci sia nessuna possibilità di riavvicinamento tra due protagonisti di Uomini e Donne over: dopo essersi detti addio nel corso della prima puntata della nuova stagione, Nicola e Gemma continuano a bisticciare animatamente davanti alle telecamere.

Martedì 15 settembre è stato il giovane Sirius ad attaccare per primo la ex quando ha fatto il suo ingresso in studio. Dopo aver visto l'esterna romantica che Gemma ha fatto in giro per Roma col signor Paolo, Vivarelli ha tuonato: "Sei ridicola, non solo hai perso me ma anche la credibilità delle persone".

"Ti devi vergognare", ha aggiunto il ragazzo con un tono di voce decisamente alto.

La dama 70enne, però, ha immediatamente ribattuto all'attacco, accusando il cavaliere di averla usata come cavallo di Troia solo per poter entrare a far parte del cast del dating show: "All'inizio eri diverso, ora ti stai rivelando per quello che sei".

La lite tra i due personaggi di punta della scorsa stagione di U&D è proseguita a lungo, fino a quando la torinese non ha tirato in ballo il comportamento di Nicola durante le vacanze d'estate.

Gemma mette a tacere Nicola a Uomini e Donne

Quando si è accorta che Sirius stava iniziando ad alzare la voce e ad alterarsi affibbiandole termini come "ridicola", Gemma ha preso di nuovo parola e gli ha intimato: "Ragazzino, datti una regolata".

La donna, sempre nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, ha fatto sapere di essersi sentita presa in giro da Vivarelli, soprattutto nel periodo in cui non si sono né visti né sentiti a causa del lifting al quale si è sottoposta.

Quando il 26enne ha dichiarato di non essere uscito con nessuna durante l'estate per rispetto della dama che stava frequentando, in molto l'hanno messo in discussione: due cavalieri del parterre, in particolare, hanno sostenuto che non è possibile che un giovane bello e prestante come Nicola non abbia avuto neppure un incontro fugace negli ultimi quattro mesi.

Anche la torinese ha puntato il dito contro l'ex parlando di alcune serate che avrebbe condiviso nella sua città mentre lei si trovava a Roma in convalescenza. Maria De Filippi, però, ha invitato la protagonista del trono over a ridimensionare le sue parole per evitare che in tv passasse il messaggio che il cavaliere si è piacevolmente intrattenuto con gruppi di donne lontano dalle telecamere.

Nuovo interesse per Nicola a Uomini e Donne

La lite tra Gemma e Nicola si è conclusa con l'ultimo affondo del giovane alla dama 70enne: "Tu hai la testa di una ragazzina di 13 anni e sei una grandissima maleducata".

Il cavaliere, però, è stato uno dei protagonisti della puntata odierna di Uomini e Donne anche per la sua decisione di voltare pagina dopo la rottura con Gemma: dopo aver capito che tra lui e la torinese non può esserci nulla, Sirius ha scelto di aprire il suo cuore a nuove dame, accettando oppure dando il suo numero di telefono per iniziare delle conoscenze.

Se con Veronica le cose sono andate piuttosto bene (entrambi hanno parlato di piacevoli conversazioni), è con Valentina Autiero che il ragazzo ha discusso: la romana ha ufficialmente messo un punto al rapporto con l'ufficiale della Marina, che non ha mai fatto nulla per ricambiare il suo forte interesse.