Sembra non riscuotere grande simpatia tra alcuni spettatori uno degli storici cavalieri di Uomini e donne. Mentre su Canale 5 andava in onda una nuova puntata del dating-show, Karina Cascella ha usato Instagram per attaccare Armando Incarnato: l'opinionista si è schierata a favore della dama Claudia che non ha voluto incontrare il napoletano fuori dagli studi tv, preferendo alla sua compagnia quella delle amiche.

L'attacco di Karina ad Armando di Uomini e Donne

Lunedì 14 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, inizialmente dedicata ad una conoscenza finita male tra Armando Incarnato e la dama Claudia.

Mentre in tv veniva trasmesso il battibecco tra i due protagonisti del Trono Over che non si sono trovati bene parlando al telefono, Karina Cascella usava Instagram per dire la sua sul cavaliere.

In una Stories che ha caricato sul suo profilo, l'influencer ha sparato a zero contro il napoletano che da qualche anno è un personaggio del dating-show di Maria De Filippi.

"Ma solo io non lo sopporto? Mamma mia che cantilena che fa. Registra le chiamate e sa tutto di tutti", ha tuonato l'opinionista sui social network contro uno dei veterani della versione "senior" del programma.

"Ma ci credo che non trova una donna, ma chi ti si piglia", ha concluso Karina nello sfogo che alcuni siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Lite a Uomini e Donne tra Armando e Claudia

Non è stata soltanto Karina Cascella ad attaccare Incarnato nel corso della puntata di Uomini e Donne che è andata in onda oggi; anche Tina Cipollari e Gianni Sperti se la sono presa col cavaliere dopo aver scoperto che una sua ennesima conoscenza non è andata a buon fine.

Il parere di alcuni membri del cast del dating-show, dunque, è che Armando non cerchi realmente l'amore in trasmissione: l'unico fine dell'imprenditore sarebbe quello di accrescere la popolarità che il format di Maria De Filippi regala a tutti i suoi protagonisti.

L'ultima dama che ha avuto a che fare con il criticato cavaliere, è Claudia: i due, dopo essersi sentiti al telefono, stavano per accordarsi per andare a cena insieme, ma alla fine lei ha preferito restare con le amiche.

Incarnato ha registrato la conversazione tra la donna e le persone con cui era uscita (una telefonata partita per errore) per dimostrare che era stato infangato, ma sono stati davvero in pochi a schierarsi dalla sua parte.

Armando difende Pamela a Uomini e Donne

Prima di spiegare le ragioni per le quali la conoscenza con la bella Claudia non poteva andare avanti, oggi Armando ha voluto dire la sua sulla fine della relazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta.

Il cavaliere si è schierato dalla parte dell'amica (che non era presente in studio nonostante l'invito della redazione), dicendo che ha provato a smascherare le bugie dell'ex fidanzato non perché lo ama ancora ma solo per tutelare il lavoro degli autori e la veridicità del programma.

Tina Cipollari è intervenuta nuovamente per contestare l'atteggiamento inquisitorio della pugliese, arrivando a darle della stalker ancora ossessionata dall'uomo che l'ha lasciata molti mesi fa per incompatibilità caratteriali.

Stando alle anticipazioni delle puntate che sono state registrate dopo quella odierna, verrà fuori che Enzo abbandonerà il dating-show per tornare tra le braccia dell'ultima fiamma Lucrezia e questo, almeno secondo Pamela, dimostrerebbe che i due sono sempre stati d'accordo e lui cercava soltanto visibilità nel parterre e non l'amore.

Per il momento, comunque, la Barretta non è più tornata in studio né come ospite né per dare un'altra chance al suo deluso cuore.