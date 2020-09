Non accenna a placarsi lo storico astio tra due protagoniste assolute di Uomini e donne: in un'intervista che ha rilasciato di recente alla rivista ufficiale della trasmissione, Gemma Galgani ha consigliato a Tina Cipollari di ricorrere alla chirurgia estetica come ha fatto lei durante le vacanze. Alla dama, inoltre, non vanno giù i pesanti attacchi che riceve ogni puntata dall'opinionista che, anziché essere solidale con lei, si schiera puntualmente con i suoi ex fidanzati o conoscenti.

Nuova frecciatina di Gemma all'opinionista di Uomini e Donne

Gemma e Tina sono considerate le antagoniste per antonomasia del piccolo schermo: sono quotidiani, infatti, i battibecchi che hanno le due negli studi di Uomini e Donne, dove è nata la loro rivalità ormai una decina di anni fa.

Intervistata dal magazine ufficiale del dating-show, la Galgani ha commentato il comportamento provocatorio che l'opinionista sta assumendo nelle prime puntate della nuova stagione, quella che ha debuttato lo scorso 7 settembre con la formula mista di tronisti e membri dell'Over tutti insieme.

Al giornalista che le ha chiesto di esprimere un parere su come la Cipollari si sta approcciando a lei dopo le vacanze, la torinese ha fatto sapere: "Ormai blatera a briglie sciolte e predilige le urla. Non ha mostrato nessun tipo di comprensione e complicità".

La dama, in particolare, sostiene di essere rimasta male degli attacchi che l'opinionista le ha rivolto dopo aver saputo del lifting al quale si è sottoposta in estate.

La stoccata sui ritocchi all'opinionista di Uomini e Donne

Quando le è stato domandato come mai ha deciso di fare un lifting alla veneranda età di 70 anni, Gemma ha tirato nuovamente in ballo Tina e le tante frecciatine che le ha lanciato gli anni scorsi sull'argomento chirurgia.

"Mi ha sempre detto di essere un ritocco vivente, almeno ora non parlerà più a vanvera", ha detto la dama di Uomini e Donne Over in riferimento all'intervento al quale si è sottoposta a luglio scorso per ringiovanire il suo viso.

Al magazine ufficiale del programma, inoltre, la Galgani ha anche confidato: "Vedrà che c'è speranza per tutti e forse anche lei avrà bisogno di un aiutino".

Queste ultime parole, sono una palese provocazione della torinese: la collega di Gianni Sperti, infatti, non ha mai nascosto di essere a favore dei ritocchi se servono a far sentire una donna più a proprio agio.

Era la dama, invece, che respingeva ogni ipotesi di affidarsi a un chirurgo per migliorare il suo aspetto, questo almeno fino a pochi mesi fa.

La dama di Uomini e Donne commenta il suo lifting

Fatta eccezione per le continue critiche che riceve da Tina, Gemma è davvero felice del risultato che ha ottenuto con il lifting al viso. A Uomini e Donne Magazine, infatti, la torinese ha confidato: "Vedo una me nuova, ma immutata. Come se avessi ricevuto un'iniezione di autostima e sicurezza".

Insomma, la protagonista del Trono Over è più che soddisfatta del volto che si ritrova dopo aver affrontato un'operazione di chirurgia estatica a 70 anni: l'immagine che vede allo specchio oggi, è proprio quella che la dama sperava quando ha deciso di ringiovanire il suo aspetto, per fare in modo che si avvicinasse il più possibile agli anni che si sente e non a quelli che ha sulla carta d'identità.

Nonostante si sia rifatta, la Galgani non sta avendo molta fortuna in amore: per il momento, infatti, la donna ha chiuso prima con Nicola Vivarelli e poi con Paolo, il signore di 61 anni col quale si è anche scambiata un bacio appassionato prima di rendersi conto di non provare un forte sentimento. Ad oggi, dunque, Gemma è ancora single e in cerca dell'amore della sua vita.