Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane si concentrano sulle conseguenze della scoperta dello scambio di culle di Beth. Un segreto che, una volta venuto a galla, distruggerà parecchie vite. Una delle vittime del piano di Reese sarà anche Steffy, devastata dal fatto di dover lasciare per sempre Phoebe, la bimba adottata con tanto amore proprio dal perfido dottor Buckingam

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) crollerà quando verrà a sapere che Hope è la madre legittima della piccola Phoebe. Sembra che nessuno abbia preso in considerazione il dolore della giovane Forrester, alla quale verrà strappata dalle braccia una bambina che ha cresciuto come fosse sua figlia.

Il comportamento egoistico di Hope farà riflettere anche Liam.

Beautiful anticipazioni: Hope scopre dove si trova Beth

Succederà il finimondo quando verrà a galla il segreto di Beth. A scoprirlo, dopo incessanti indagini condotte con l'aiuto di Wyatt sarà Liam. Il giovane Spencer correrà da Hope per darle la notizia, ma verrà fermato da Thomas (Matthew Atkinson) che, trascinandola con sé sul tetto della Forrester Creations, proverà a scappare con l'elicottero della casa di moda.

Per fortuna, Liam riuscirà a fermare il folle Thomas e, rimasto solo con Hope, le comunicherà quanto scoperto: Beth è viva. I due si abbracceranno e il loro primo pensiero sarà quello di correre a casa di Steffy per portare via Phoebe, senza curarsi del dolore che le arrecheranno.

La resa finale dei conti

Nel piano dello scambio di culle architettato da Reese ci sono altri complici, capaci di tacere la verità a Hope e Liam per tutti questi mesi: Flo, Xander e Zoe saranno i primi a pagare per quanto fatto, chiamati con urgenza nell'ufficio di Ridge. Brooke non potrà credere di aver vissuto e lavorato fianco a fianco di persone così meschine e sarà d'accordo con il marito di procedere per via legale.

La famiglia Logan sarà pronta a cacciare Flo e Shauna, dal momento che ciò che hanno fatto è imperdonabile. La rabbia di Ridge aumenterà ancora di più quando vedrà Steffy disperata all'idea di separarsi da Phoebe, sebbene non ne abbia alcuna colpa.

Anticipazioni Beautiful: Steffy implora Hope

Flo, in lacrime, confermerà davanti a tutti che Phoebe è la bambina di Hope.

Ora è tempo di agire per Liam e la giovane Logan che, senza pensare al dolore di Steffy, le dirà di volere con sé la piccola Beth. Sarà una scena devastante quella che i telespettatori vedranno nelle prossime puntate di Beautiful, con Steffy pronta a implorare Hope affinché non le porti via Phoebe.

Hope non vorrà sentire ragioni e insieme a Liam torneranno a casa con Beth. L'angoscia di Steffy crescerà ogni giorno di più mentre Thomas, che si prenderà qualche giorno lontano la Los Angeles, non sarà di certo pronto a uscire dai giochi. Intanto, Flo verrà arrestata e portata in prigione, mentre Reese finirà in manette in quel di Londra.